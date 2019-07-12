0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüştü.

12 Temmuz 2019 Cuma 23:50
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Esper ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüştü.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye’nin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi temini ile Suriye’de son dönemde yaşanan güvenlik konularının ele alındığı belirtildi. MSB’den yapılan yazılı açıklamada, Bakan Akar’ın muhatabına, Türkiye’nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiğini ilettiği aktarıldı. F-35 savaş uçağı projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini, Türkiye’nin projenin ortağı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, Türkiye’nin F-35 ve S-400 sistemlerinin olası etkileşimi konusunda NATO’nun da dahil olabileceği çalışma grubu önerisinin hala geçerliliğini koruduğunu da belirtti.



Bu konuda Türkiye’nin duruşunun değişmediğini, F-35 konusundaki bütün yükümlülüklerin yerine getirildiğini ifade eden Bakan Akar, S-400 alımı ile stratejik duruşumuzda değişiklik olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görmesinin ne Türkiye’nin ne ABD’nin ne de NATO’nun çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı.



Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi oluşturacak tek hazır, yetkin ve uygun gücün Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu belirten Bakan Akar, Suriye sınırından yapılan yoğun saldırılara karşı Türkiye’nin önlem almak zorunluluğunun bulunduğunu, halkımızın ve hudutlarımızın korunmasının birinci önceliğimiz olduğunu, sınırlarımızın hemen ötesinde güvenli barınak arayan terör örgütlerine izin verilmeyeceğini kaydetti.



Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesi ve Suriye’de güvenli bölge oluşturulması konusunda önümüzdeki hafta bir ABD heyetinin acilen Ankara’ya gönderilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 23:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "S-400 savunma sistemi alımı zorunluluk"
    1. "S-400 savunma sistemi alımı zorunluluk"
    2. Fildişi Sahili'nde, Batı Afrika..
    3. GÜNCELLEME - FETÖ'ye "ankesör"..
    4. Mehmet Şevket Eygi Hakk'a kavuştu!
    5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 13 Temmuz 2019
    7. Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 11..
    8. Yemen'de Suudi Arabistan protesto..
    9. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu indirdi
    10. Karadağ'da 15 Temmuz paneli düzenlendi
    11. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan..
    12. Pentagon S-400 toplantısını iptal etti
    13. Denizli’de trafik kazası: 4’ü çocuk 11..
    14. Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma..
    15. Kamyonet koyunlara çarptı, 25 hayvan..
    16. ABD Temsilciler Meclisi’nden ’İran’a..
    17. Fransa'da sarı yelekli eylemciye 2 ay..
    18. Remzi Çayır: "Türkiye’nin Büyük..
    19. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Eryaman..
    20. Menemenspor, Muhammed Ali Doğan'ı..
    21. Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı..
    22. İşkur İşsizlik maaşı kaç para 2019?
    23. "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü..
    24. Numan Kurtulmuş çok sert çıktı: Hodri..
    25. Gençlik ve Spor Bakanlığından Eryaman..
    26. Çaykur Rizespor, Amedej Vetrih ile 2+1..
    27. "12 Punto TRT Senaryo Günleri" film..
    28. İŞKUR işsizlik maaşı sorgulama nasıl..
    29. Erdoğan'dan "Ağaç Dikme Bayramı"..
    30. İsviçre'de yeni bir dinozor türü..
    İsrail'in F-35 tehdidine sert cevap! "Onları pişman edeceğiz"
    İsrail'in F-35 tehdidine sert cevap! "Onları pişman edeceğiz"
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Otomobil devi Volkswagen, Türkiye için kararını verdi
    Otomobil devi Volkswagen, Türkiye için kararını verdi
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin verilmeyecek
    Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin verilmeyecek