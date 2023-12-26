Milli savaş uçağı KAAN gökyüzü ile buluşmaya o tarihte hazırlanıyor: üzecek erteleme! Böyle dünyaya duyurdular!

Milli Muharip Uçak KAAN’ın 27 Aralık olarak açıklanan ilk uçuş tarihi ertelendi. Milli savaş uçağı KAAN’ın ilk uçuşu, yakın gelecekte gerçekleştirilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen en büyük proje olan Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN’ın, en son 27 Aralık olarak açıklanan ilk uçuş tarihi ertelendi. Edinilen bilgiye göre; yer testleri ile taksi testlerinin tamamlanmasının ardından KAAN’ın, birkaç hafta içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.

KAAN’ın, bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri gerçekleştirildi.

MMU KAAN’ın Ayrıntılı Program Takvimi

Milli Muharip Uçak KAAN’ın T0 denilen başlangıç şartlarının yerine getirildiği tarih, 2018 yılı.

Faz-1 Aşama-1 kapsamında, 2018-2022 yılları arasında KAAN’ın ön dizayn faaliyetleri icra edildi.

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Faz-1 Aşama-2 kapsamında ise 2022-2029 döneminde, MMU KAAN’ın detay tasarım ve kalifikasyon faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda KAAN; 2023 yılında hangardan çıkış yaptı. 2026 yılına kadar, 3 adet prototipin üretilmesi hedefleniyor. Halihazırda TUSAŞ tesislerinde 2’nci ve 3’üncü prototiplerin montaj faaliyetlerinin devam ettiği biliniyor.

savunmasanayist'e göre: Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek Blok-10 konfigürasyonunun ise 2029 yılına kadar geliştirilmesi hedefleniyor. Faz-2 kapsamında üretilecek 10 adet KAAN Blok-1 savaş uçağı, 2030-2033 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Ancak Türk Hava Kuvvetleri tarafından açıklanan bu tarih, TUSAŞ tarafından 2028 olarak revize edildi.

2034-2040 yılları arasındaki Faz-3 kapsamında ise diğer KAAN bloklarının geliştirilmesi ve seri üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu tarih de TUSAŞ tarafından 2030 olarak revize edildi.