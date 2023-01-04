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Ekonomi Milli Saraylar’a işçi alımı yapılıyor
Ekonomi

Milli Saraylar’a işçi alımı yapılıyor

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı birimlerde çalıştırılmak üzere ilanla kontenjan dağılımı ve başvuru şartları gösterilen unvan ve pozisyonlara 79 sürekli işçi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 15:03:00 -
Milli Saraylar’a işçi alımı yapılıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; başvurular 03 Ocak 2023 tarihinde saat: 10.00’da başlayıp, 15 Ocak 2023 tarihinde saat: 23.59’da sona erecek. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacak.

Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilerek uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazanacaktır.

Uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin duyuru www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir.

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