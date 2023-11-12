Milli sanayi hamlelerine çamur atan Cem Toker yine boş durmadı! Togg hakkında yazdıkları için bir özür bile dilemedi

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden Ay'a iniş projesinin gecikmesini bahane eden Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Başkanı Cem Toker, "Sadece 45 gün kaldı. Fakat kütle ne yedi ama önüne atılan her şeyi kapış kapış yedi! Baktılar, atsalar yiyor.. Çıtayı yükselttiler!! Ne demişti kendi bakanları? "Ay'a 2 şerit yol yapıyoruz destek inanacak seçmenimiz var!!!" diyerek milli bir oluşum ile alay etmeye kalktı.

Togg için skandal ifadeler kullandı

Daha önce de Türkiye'nin otobili Togg için sosyal medyadan çok ağır mesajlar paylaşan LDP eski Başkanı Cem Toker, Togg ortaya çıkınca neye uğradığını şaşırdı. "Nerede bu Togg" diyerek ortalığı yıkan Toker özür bile dilemedi.



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Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Erdoğan 2022 yılının şubat ayında yaptığı açıklamada “Milli Uzay Programı'mızı geçtiğimiz sene açıkladık. İnşallah cumhuriyetin 100. yılında yani gelecek sene, milli ve özgün roketimizle Ay'a sert iniş gerçekleştireceğiz.” demişti.

Uzay aracı ne durumda?

Uzay aracı kapsamında “Sistem Seviyesi Tasarım Aşaması” tamamlanarak, “Ayrıntılı Tasarım (Ekipman/Modül/Bileşen Geliştirme) Aşaması” faaliyetleri yürütülüyor.

Uzay aracını oluşturan alt sistem ve ekipmanların uçuş modellerinin üretilmesi sonrasında sistem seviyesi entegrasyonu gerçekleştirilecek ve ardından çevresel ve işlevsel testler yapılacak. Bütün süreçlerin 2026 yılında tamamlanması ve aynı yıl aracın fırlatılması planlanıyor.

Kaynak: Yeni Akit