Milli reyting kurumu bir gereklilik

Ülkemizin büyüme ve ihracat başarılarını görmezden gelen ABD uşağı kredi derecelendirme kuruluşları, yanlı kararlarına yenisini ekledi. Manipülatif açıklamalarıyla da tepki çeken bu kuruluşlardan Standard & Poor’s’un Türkiye’nin kredi notunu B+ seviyesinde tutması, görünümü ise durağan olarak bırakması şaşırtmadı. Yatırım stratejistleri, tartışmalara neden olan kararın milli reyting kurumunun gerekliliğini ortaya koyduğu görüşünde birleşti. Stratejistler, ayrıca “Milli reyting kurumu sayesinde manipülasyonların önüne geçilecek, yerli ve yabancı yatırımcıların önlerini görebilecek, şirketler likiditeye daha kolay erişebilecek” ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş ise Standard & Poor’s, Fitch ve Moody’s’in kararlarıyla dev şirketlerin yatırımlarına yön verdiğini dile getirdi. Memiş, bu kararların kafaları kurcalamaması; tereddütler doğurmaması temennisinde bulundu.