Milli ragbiciler yurda döndü

İSTANBUL (AA) - Avrupa Erkekler 7'li Ragbi Konferans 1 Turnuvası'nda ikinci olan Türkiye Ragbi Milli Takımı yurda döndü.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonun finalinde ikinci olan takım, İstanbul Havalimanı'na geldi.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde gazetecilere açıklamada bulanan Türkiye Ragbi Milli Takımı Kaptanı Yasin Bakar, ikinci olmaktan duydukları memnun olduklarını dile getirdi. Belgrad'da final oynadıklarını hatırlatan Bakar, "Bayağı uzun bir süreçten geçtik. Bir üst lige çıktık. İstiklal Marşı'mızın okunması, bayrağımızın dalgalanması çok duygulandırdı. O anki duygularımız çok yoğundu. Finale kazanmak için çıkmıştık ancak daha önce ragbiye başlayan takımlar bizi zorluyor." diye konuştu.

Takımın antrenörü Cherokee Sylvain Ngue, bu sonucu elde edebilmek için 3 yıldır çalıştıklarını söyledi. Ngue, finalde kendilerinden daha güçlü bir takımla karşılaştıklarını belirterek, "Şu an biz yerimizdeyiz, finale çıktık. Macaristan bizden daha iyiydi." ifadelerini kullandı.

Ragbinin Türkiye'de sevilen bir spor haline geldiğini dile getiren Ngue, genç nüfus sayesinde milli takımın ileride iyi dereceler elde edeceğini kaydetti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kral Petar Stadyumu'nda pazar günü oynanan maçı Macaristan 43-0 kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı. Macaristan, temmuz ayında yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları elemelerinde yer almaya hak kazanırken ikinci olan Türkiye Milli Takımı ise bir üst lige yükselmişti.