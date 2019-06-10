0553 313 94 23

Milli ragbiciler yurda döndü

Belgrad'da düzenlenen Avrupa Erkekler 7'li Ragbi Turnuvası'nın finalinde ikinci olan Türkiye Milli Takımı, İstanbul'a geldi

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:31
Milli ragbiciler yurda döndü

İSTANBUL (AA) - Avrupa Erkekler 7'li Ragbi Konferans 1 Turnuvası'nda ikinci olan Türkiye Ragbi Milli Takımı yurda döndü.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonun finalinde ikinci olan takım, İstanbul Havalimanı'na geldi.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde gazetecilere açıklamada bulanan Türkiye Ragbi Milli Takımı Kaptanı Yasin Bakar, ikinci olmaktan duydukları memnun olduklarını dile getirdi. Belgrad'da final oynadıklarını hatırlatan Bakar, "Bayağı uzun bir süreçten geçtik. Bir üst lige çıktık. İstiklal Marşı'mızın okunması, bayrağımızın dalgalanması çok duygulandırdı. O anki duygularımız çok yoğundu. Finale kazanmak için çıkmıştık ancak daha önce ragbiye başlayan takımlar bizi zorluyor." diye konuştu.

Takımın antrenörü Cherokee Sylvain Ngue, bu sonucu elde edebilmek için 3 yıldır çalıştıklarını söyledi. Ngue, finalde kendilerinden daha güçlü bir takımla karşılaştıklarını belirterek, "Şu an biz yerimizdeyiz, finale çıktık. Macaristan bizden daha iyiydi." ifadelerini kullandı.

Ragbinin Türkiye'de sevilen bir spor haline geldiğini dile getiren Ngue, genç nüfus sayesinde milli takımın ileride iyi dereceler elde edeceğini kaydetti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kral Petar Stadyumu'nda pazar günü oynanan maçı Macaristan 43-0 kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı. Macaristan, temmuz ayında yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları elemelerinde yer almaya hak kazanırken ikinci olan Türkiye Milli Takımı ise bir üst lige yükselmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:31
  1. Milli
  2. ragbi
  3. yurda döndü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP lideri Devlet Bahçeli: "Hele hele mikrofon yerine fırça uzatan ahlaksızların futbolcularımızı taciz ve tahrik etmesi, sabırları zorlaması, iyi niyet kurallarını ihlal etmesi ayıptır, provokatörlüktür. İzlanda’yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da
    1. MHP lideri Devlet Bahçeli: "Hele hele..
    2. Antalya’da fayton dönemi sona erdi,..
    3. Erzincan’da kök kenevir bitkisi ele..
    4. MHP lideri Devlet Bahçeli:..
    5. Rasim Arı’ya İstanbul’da sevgi seli
    6. NEVÜ Sporcusu Taşkıran Türkiye..
    7. Bahçeli'den İzlanda'ya sert tepki: Tek..
    8. Söke’nin genç meclis üyesi Egemen..
    9. Bu haberi okuduktan sonra her gün..
    10. Nilüfer’de futbol şöleni
    11. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "A Milli..
    12. "Malezya'nın, Zakir Naik'i iade etmeme..
    13. Buzdolabı yangına sebep oldu
    14. Bakan Kurum’dan “Sıfır Atık Projesi”..
    15. "Sıfır Atık Projesiyle yıllık 20..
    16. ’Hükumet Kadın’ filmi Gaziantep’te..
    17. Eczacılık öğrencileri ecza depolarını..
    18. Mogan Gölü'nde ceset bulundu
    19. MHP Lideri Bahçeli: "Teknik Direktör..
    20. MHP lideri Devlet Bahçeli: "A Milli..
    21. MHP lideri Devlet Bahçeli: "Başarının..
    22. İki otomobil çarpıştı; 4 yaralı
    23. Dede mesleğini yaşatmaya devam ediyor
    24. Evde mahsur kaldı yardımına itfaiye ve..
    25. İspanyol başkandan Malatya’ya ziyaret
    26. İlkadım Belediye meclis toplantısı
    27. Başkan Özlü “Düzce baştanbaşa..
    28. Edirne'de bir haftada 1997 düzensiz..
    29. CHP MYK toplantısı sona erdi
    30. Erzurum’da iki köy arasında arazi..
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"