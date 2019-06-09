Milli ragbiciler Sırbistan'da ikinci oldu - Türkiye Milli Takımı, Belgrad'da düzenlenen Avrupa Erkekler 7'li Ragbi Turnuvası'nın finalinde Macaristan'a 43-0 yenildi

BELGRAD (AA) - Türkiye Milli Takımı, Avrupa Erkekler 7'li Ragbi Konferans 1 Turnuvası'nda ikinci oldu. Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonun finalinde Türkiye ile Macaristan karşılaştı. Macaristan, Kral Petar Stadyumu'nda oynanan maçı 43-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Macaristan, temmuz ayında yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları elemelerinde yer almaya hak kazandı. Türkiye ise bir üst lige yükseldi.

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