Milli ragbiciler Sırbistan'da ikinci oldu
- Türkiye Milli Takımı, Belgrad'da düzenlenen Avrupa Erkekler 7'li Ragbi Turnuvası'nın finalinde Macaristan'a 43-0 yenildi09 Haziran 2019 Pazar 22:02
BELGRAD (AA) - Türkiye Milli Takımı, Avrupa Erkekler 7'li Ragbi Konferans 1 Turnuvası'nda ikinci oldu.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonun finalinde Türkiye ile Macaristan karşılaştı. Macaristan, Kral Petar Stadyumu'nda oynanan maçı 43-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Macaristan, temmuz ayında yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları elemelerinde yer almaya hak kazandı. Türkiye ise bir üst lige yükseldi.
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