Milli Piyango'dan 9 Ekim çekilişi açıklaması

ANKARA (AA) - Milli Piyango İdaresi 9 Ekim çekilişiyle ilgili bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin duyuru yaptı.

İdarenin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, şans oyunlarına ait çekilişlerin halka ve medyaya açık, çekiliş heyeti tarafından ve noter gözetiminde gerçekleştirildiği, çekilişlerin tamamının www.millipiyango.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlandığı hatırlatıldı.

Söz konusu duyuruda, 9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango çekilişiyle ilgili bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması zaruretinin ortaya çıktığı belirtildi.

Tüm çekilişlerden önce, çekiliş heyeti ve noter huzurunda teknik personel tarafından çekiliş kürelerinin kontrol ve testlerinin yapıldığının altı çizilen duyuruda, söz konusu çekilişte de teknik personelin çekiliş esnasında sorun veya arıza için arkada hazır bulunduğu, kürelerin kontrolü ve testlerinin yapılarak canlı yayın çekilişine geçildiği ifade edildi. Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Çekiliş esnasında top düşürme sepetini açan bobin arızasından kaynaklanan bir sorun nedeniyle butona basılmadan ikinci amorti küresinden düşen numaralı top çekiliş heyeti ve noter tarafından iptal edilmiş, küre içerisine tekrar atılarak çekilişe devam edilmiştir. Aynı numaralı topun tekrar düşmesi tamamen tesadüfen gerçekleşmiş ve çekilişimiz sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır."



