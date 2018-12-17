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Milli Piyade Tüfeği'ne yurt dışından talep yağıyor! Savunma Sanayii, önceliği yurt içine verdi

Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, Milli Piyade Tüfeği MPT-55 ile ilgili yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin şehir içi çatışmalarında kullanılan en etkilisilahımız. MP-5 silahımızın yerine geçen bir silah. Bundan sonra MKEK bu silahlaüretime devam edecek. Silahımızı diğer silahlardan ayıran en önemli özellik hafifoluşu. Askerimiz, polisimiz uzun mesafeli yürüyüşlerde silah ne kadar hafifolursa o kadar iyi olduğunu ifade ediyorlar. Biz de onlara istinadençalışmalarımızı bu yönde devam ettirerek silahımızı daha hafif ürettik. MKEKmühendislerinin Ar-Ge çalışmaları neticesinde ortaya çıkan silahımızda her türlüşartlarda değişiklik yapma hakkımız var. Silahımız MKEK'in öz malıdır." dedi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 16:16
Milli Piyade Tüfeği'ne yurt dışından talep yağıyor! Savunma Sanayii, önceliği yurt içine verdi

Makine ve Kimya Endüstrisi  Kurumu (MKEK) mühendislerince tasarlanan, 2017 yılında da seri üretimine başlanan  MPT-55, yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olma özelliğiyle ön plana çıkıyor.

MPT-55, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacına binaen özgün,  muharebe ortamında, gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında  kullanılan, "gaz piston hareketli, döner başlı kilitlemeli sistem" ile çalışan  bir tüfek olarak geliştirildi.

23 bin adet gönderildi

Dakikada 850 atım yapma kapasitesine sahip MPT-55'ten 2018 yılı  içerisinde Cumhurbaşkanlığı koruma ekibine, TSK'ya, Emniyet Genel Müdürlüğüne,  MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerinin envanterine 23 bin adet gönderildi.

Özellikle meskun mahal çatışmalarında, komando birliklerinde  kullanılabilecek etkili bir yeni nesil piyade tüfeği olarak şekillendirilen  MPT-55, uzun (MPT-55) ve kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki tip tasarlandı.

30 fişek kapasiteli plastik kompozit şarjörlü ve üzerine her türlü  optik sistemin takılabileceği üniversal pikatini ray sistemine sahip tüfek, 5,56x45 milimetre kalibreye sahip ve toplam ağırlığı 3 bin/3 bin 100 gram.

Yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki atış moduyla çalışabilen  MPT-55'in etkili menzili 400, maksimum menzili ise 3 bin 600 metre.

NATO standardı olan 30 testten başarıyla geçen silahlar arasında yer  alan tüfek için MKEK, Ağustos 2016'da Milli Savunma Bakanlığı tarafından onaylı  "Ürün Kalifikasyon Sertifikası"nı da aldı.

Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, MPT- 55 tamamen MKEK'in bir ürünü olduğunu söyledi.

Emniyet mandalının hem sağ hem sol kullanım için çift taraflı olması,  silahı benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerin başında geliyor. Silah,  yüksek atış kabiliyeti, benzerlerine göre hafif ve etkili bir silah olmasıyla da  dikkati çekiyor.

Tüfeğin tasarım çalışmalarına Temmuz 2015’te başlandığını 2017 yılında  ise seri üretime geçildiğini anımsatan Ocakçıoğlu, bu yıl 23 bin tüfeği  Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT personeli ile  diğer güvenlik birimlerine teslim ettiklerini ifade etti.

"Silahımız MKEK'in öz malıdır"

2019 yılı içerisinde 30-35 bin civarında sipariş olduğuna dikkati  çeken Ocakçıoğlu, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimizin şehir içi çatışmalarında kullanılan en etkili  silahımız. MP-5 silahımızın yerine geçen bir silah. Bundan sonra MKEK bu silahla  üretime devam edecek. Silahımızı diğer silahlardan ayıran en önemli özellik hafif  oluşu. Askerimiz, polisimiz uzun mesafeli yürüyüşlerde silah ne kadar hafif  olursa o kadar iyi olduğunu ifade ediyorlar. Biz de onlara istinaden  çalışmalarımızı bu yönde devam ettirerek silahımızı daha hafif ürettik. MKEK  mühendislerinin Ar-Ge çalışmaları neticesinde ortaya çıkan silahımızda her türlü  şartlarda değişiklik yapma hakkımız var. Silahımız MKEK'in öz malıdır."

Yurt içi ve dışındaki talepler

Ocakçıoğlu, yurt dışından 10 bin adet MPT-55 talebinin geldiğinin  ancak önceliğin TSK ve emniyet güçlerinde olduğu için bu teklife sıcak  bakmadıklarının altını çizdi.

Hem MPT-76 hem de MPT-55'ten numune olarak belirli ülkelere  gönderdiklerini ve şu anda silahların orada kullanıldığını vurgulayan Ocakçıoğlu,  "Bu ülkeler arasında Pakistan, Afganistan ve Avrupa ülkeleri var. Silahı  gönderdiğimiz ülkeler test edecek. Eğer beğenirlerse gelecek yıllarda kendi  ihtiyacımızı karşıladıktan sonra onlara da üretim yapılacak." dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:16
  1. Türk savunma sanayii
  2. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)
  3. Milli Piyade Tüfeği
  4. MPT-76
  5. MPT-55

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