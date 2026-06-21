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Yaşam Milli parkta ilginç karşılaşma! Başıboş köpeklerle ayılar birbirine girdi
Yaşam

Milli parkta ilginç karşılaşma! Başıboş köpeklerle ayılar birbirine girdi

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı’nda başıboş sokak köpekleri ile ayılar arasında kavga çıktı...

Ankara’da Soğuksu Milli Parkı’nda başıboş sokak köpekleri ile ayılar arasında ilginç anlar yaşandı.

 

Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkında başıboş sokak köpekleri ile ayılar kavga etti. Köpekler ayıların etrafını sararken, ayılar kendilerini korumaya çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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