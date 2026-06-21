Milli parkta ilginç karşılaşma! Başıboş köpeklerle ayılar birbirine girdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı’nda başıboş sokak köpekleri ile ayılar arasında kavga çıktı...
Ankara’da Soğuksu Milli Parkı’nda başıboş sokak köpekleri ile ayılar arasında ilginç anlar yaşandı.
Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkında başıboş sokak köpekleri ile ayılar kavga etti. Köpekler ayıların etrafını sararken, ayılar kendilerini korumaya çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.