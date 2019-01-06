Milli okçular yılın sporcusu ödülüne aday





ANKARA (AA) - Dünya Okçuluk Federasyonunun 2018 yılının sporcusu oylamasında adaylar arasında Türk sporcular da bulunuyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, milli sporcular Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Yeşim Bostan, Bahattin Hekimoğlu ve Merve Nur Eroğlu, oylamada yer alan Türk sporcular oldu.

Ayrıca, 2018 yılının en iyi antrenör adayları arasında Milli Takım Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, en iyi çıkış yapan sporcu adayları arasında Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz yer alıyor.

Bu kategorilerde sonuçlara Dünya Okçuluk Federasyonu Uzman Komisyonu karar verecek.