0553 313 94 23

Milli okçular yılın sporcusu ödülüne aday

- Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Yeşim Bostan, Bahattin Hekimoğlu ve Merve Nur Eroğlu, Dünya Okçuluk Federasyonunun 2018 yılının sporcusu oylamasında adaylar arasında yer aldı

06 Ocak 2019 Pazar 13:23
Milli okçular yılın sporcusu ödülüne aday


ANKARA (AA) - Dünya Okçuluk Federasyonunun 2018 yılının sporcusu oylamasında adaylar arasında Türk sporcular da bulunuyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, milli sporcular Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Yeşim Bostan, Bahattin Hekimoğlu ve Merve Nur Eroğlu, oylamada yer alan Türk sporcular oldu.

Ayrıca, 2018 yılının en iyi antrenör adayları arasında Milli Takım Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, en iyi çıkış yapan sporcu adayları arasında Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz yer alıyor.

Bu kategorilerde sonuçlara Dünya Okçuluk Federasyonu Uzman Komisyonu karar verecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 13:23
  1. 2018 Yılı En İyi Antrenör Adayları
  2. 2018 Yılın Sporcusu Oylaması
  3. Dünya Okçuluk Federasyonu
  4. En İyi Çıkış Yapan Sporcu Adayları
  5. okçuluk
  6. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu hafta içerisinde önemli ölçüde süreci tamamlamış olacağız"
    1. "Bu hafta içerisinde önemli ölçüde..
    2. Kaza yapan otomobilden fırlayan genç..
    3. Ankara yarın okullar tatil mi? Vasip..
    4. Çin medyası duyurdu! Galatasaray o..
    5. FETÖ'nün oyunu deşifre oldu! 'Noktalı..
    6. Sabah namazına gelen çocuklara bisiklet
    7. 7 Ocak Pazartesi hangi illerde..
    8. "Nifak tohumları ekenlere camia..
    9. Peygamberimizin hayatından! ‘Annem..
    10. Tolgay Arslan Fenerbahçe'ye transfer..
    11. İstanbul'da yarın kar bekleniyor
    12. İran'da sosyal medya tartışması
    13. Altınları ve gümüşleri cebinde taşı..
    14. Ukrayna'da Türk vatandaşı iki..
    15. Adıyaman’da yarın (7 Ocak Pazartesi)..
    16. Fıkıh! Boşamanın şakası olur mu?
    17. "Türkiye adli yardımlaşmada üzerine..
    18. Milli okçular yılın sporcusu ödülüne..
    19. Tesettür kadını koruyan kalkandır
    20. En düşük ücret bin TL olacak!
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor