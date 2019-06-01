Milli okçu Eroğlu'nun aklı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda





ANKARA (AA) - MUHAMMED ALİ TİMUR - Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan oylamada paralimpik kadınlar kategorisinde yılın sporcusu seçilen Merve Nur Eroğlu, başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

İtalya'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Kupası 1. Ayak yarışlarında klasik yay kadın milli takımı ile altın madalya kazanan Eroğlu, yarın Hollanda'da başlayacak Para Okçuluk Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Ankara'da devam ediyor.

Birçok başarıya imza atan milli sporcu, okçuluk kariyerini ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndaki hedefini AA muhabirine değerlendirdi.

Dünya Şampiyonası hazırlıklarının son aşamasına geldiklerini belirten Eroğlu, "Kamplarımız en fazla 14 gün sürüyor. Sabah ve akşam 3'er saat olmak üzere günde 6 saat çalışıyoruz." dedi.





- "Antrenörüm polis memuruydu"





Okçuluğa hobi amaçlı başladığını vurgulayan Eroğlu, babasının ilk başlarda bu spora başlamasını istemediğini, şu an ise tüm ailesinin arkasında olduğunu aktardı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Spor Engel Tanımaz Projesi" ile okçuluğa merak duyduğunu dile getiren Merve Nur Eroğlu, "Projenin amacı bütün engellileri spora başlatmaktı. Bana lise son sınıftayken ulaştılar. Antrenörüm de polis memuru Ahmet Soner Mersinli'ydi. Onunla beraber 2011 yılında başladık. 8 yıl oldu ve hala devam ediyorum. Başlamadan önce paralimpik sporunu bilmiyordum, okçuluk nedir onu da bilmiyordum. Bu projeyle öğrendim." ifadelerini kullandı.

Başlangıçta antrenmanlarda çok zorlandığına dikkati çeken milli okçu, şöyle devam etti:

"Antrenmanlar ağır gelmeye başlamıştı. Güçsüzdüm, normal pilates lastiklerini bile zor çekiyordum. Bir ara bırakmayı düşündüm. Ama antrenörüm bana çok inanıyordu. 'Ben seni Dünya Şampiyonası'na sonra da olimpiyatlara göndereceğim' dedi. İkisi de oldu. Şimdi 17 kilo yay çekiyorum."

Ailesinin okçuluk hakkında çok fazla bilgisi olmadığı için ilk etapta bu spora başlamasına sıcak bakmadıklarını ifade eden Eroğlu, şimdi ise milli takım kamplarına ve yarışmalara annesiyle gittiğini ve tüm ailesinin kendisini desteklediğini dile getirdi.

Merve Nur Eroğlu, federasyon tarafından yılın sporcusu seçilmesi hakkında ise şunları kaydetti:

"Çok fazla heyecanlanıyorum. Çizgiye geçtiğim zaman arkama bakmıyorum, sadece hedefe odaklanmaya çalışıyorum. Okçuluk benim için disiplin. Disiplin ile çalıştım. 2016'da Avrupa ikincisi oldum ve olimpiyatlara kota aldım. Rio Paralimpik oyunlara gittim. 2017'de İtalya Avrupa Kupası'nda ikinci oldum. 2017 Çin'de Dünya Şampiyonası'nda, 2018'de ise Çekya'da Avrupa ikincisi oldum. Daha sonra bu başarılardan dolayı Dünya Okçuluk Federasyonunun seçimlerinde aday gösterildim ve bayan kategorisinde yılın sporcusu seçildim."





- "Hedefim 2020 Tokyo'da derece yapmak"





Hedefini 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olarak belirleyen Merve Nur Eroğlu, "Okçulukta hedefin olmazsa hiçbir şekilde bir yere varamazsın. Mutlaka bir hedefin olmalı. Benim de en büyük hedefim 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda derece yapmak." diyerek sözlerini tamamladı.