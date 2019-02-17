Milli mühimmatların Kement’i gücünü gösterdi Milli mühimmatların atış sonrası kontrolünü sağlayacak veri bağı oluşturulması (Kement) projesinde testler başarıyla tamamlandı.

Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen mühimmatların etkinliğini artıracak çalışmalarda önemli bir aşama geçildi. Cumhurbaşkanlığı’nın İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında yer alan, milli mühimmatların atış sonrası kontrolünü sağlayacak veri bağı oluşturulması (Kement) projesinde sistem entegrasyon laboratuvarı testleri ve saha kabul kapsamındaki yer testleri başarıyla tamamlandı. Meteksan Savunma tarafından 5 ayrı mühimmat, deniz ve hava platformu için tasarlanan Kement terminallerinin öncelikli olarak seyir füzelerinde ve ilgili hava platformlarında kullanılması planlanıyor.

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