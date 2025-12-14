Milli mühimmat gücünü gösterdi! Hedef yine tam isabet
Bayraktar AKINCI’dan fırlatılan TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen milli mühimmatlar, yapılan test atışlarında hedefi tam isabetle vurdu. Milli platform AKINCI üzerinden gerçekleştirilen atışlarda mühimmatların yüksek hassasiyetle hedefi imha etmesi, Türkiye’nin savunma sanayisindeki kararlı ilerleyişini bir kez daha ortaya koydu. Yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen sistemlerin sahadaki başarısı dikkat çekti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesaplarından Baykar firmasının test atışlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Paylaşımında, "Türkiye, SİHA ve mühimmat çeşitliliğinde dünya lideri." ifadesini kullanan Kacır, şunları kaydetti:
"Milli mühimmat, milli platform. TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği BOZOK ve KAYI30 SİHA mühimmatlarımız, Bayraktar AKINCI’dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha etti."