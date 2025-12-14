  • İSTANBUL
Gündem Milli mühimmat gücünü gösterdi! Hedef yine tam isabet
Milli mühimmat gücünü gösterdi! Hedef yine tam isabet

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milli mühimmat gücünü gösterdi! Hedef yine tam isabet

Bayraktar AKINCI’dan fırlatılan TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen milli mühimmatlar, yapılan test atışlarında hedefi tam isabetle vurdu. Milli platform AKINCI üzerinden gerçekleştirilen atışlarda mühimmatların yüksek hassasiyetle hedefi imha etmesi, Türkiye’nin savunma sanayisindeki kararlı ilerleyişini bir kez daha ortaya koydu. Yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen sistemlerin sahadaki başarısı dikkat çekti.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) geliştirdiği milli mühimmatlar, milli platform Bayraktar AKINCI'dan yapılan test atışlarında hedefi tam isabetle yok etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesaplarından Baykar firmasının test atışlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Paylaşımında, "Türkiye, SİHA ve mühimmat çeşitliliğinde dünya lideri." ifadesini kullanan Kacır, şunları kaydetti:

"Milli mühimmat, milli platform. TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği BOZOK ve KAYI30 SİHA mühimmatlarımız, Bayraktar AKINCI’dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha etti."

