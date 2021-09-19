Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak teknoloji Yunanistan'ı salladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak 3DEXPERIENCE PLM teknolojisi için Fransız Dassault Systemes firmasıyla anlaşma yapması Yunanistan'da büyük ses getirdi.

Yunanistan'da gündem "Milli Muharip Uçak"

Yunan bloglarda "Fransa, Yunanistan'a verdiği Rafale savaş uçağı sonrası TF-X savaş uçağı için Türkiye'ye ileri teknoloji sattı" iddiaları yayıldı. Yunan sosyal medya kullanıcıları, Yunanistan'ın Türkiye'ye askeri teknolojileri satmaması konusunda Fransa'ya hükümler koyması gerektiğini ileri sürdü.

Konuyu gündeme taşıyan Yunan medyası ise TUSAŞ ve Dassault Systemes firmasının 2018'de anlaştığını yazdı. 3DEXPERIENCE PLM teknolojisinin yazılım olduğundan bahseden Yunan medyası sözkonusu teknolojinin çoğunlukla askeriye dışındaki endüstriler tarafından kullanıldığını belirtti.

Milli Muharip Uçak için dijital ikiz çalışmaları başladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedeflenen Milli Muharip Uçak'ın (MMU) tasarımı ve üretimi için dijital ikiz teknolojisiyle çalışmalara başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tasarımdan üretime MMU'yu geliştirmek için 3DEXPERIENCE PLM platformunu ve havacılık endüstrisi deneyimlerini kullanan TUSAŞ, bu teknoloji için Dassault Systemes firmasıyla anlaşma yapmıştı. Dijital ikiz teknolojileri yardımıyla MMU'nun tüm tasarım ve testlerini gerçekleştirecek olan TUSAŞ, bu sayede ürün geliştirme sürecini hızlandıracak ve dijital teknolojilerle üretim ve test işlemlerini devam ettirecek.

Dassault Systemes'in uzmanlık alanı

Dassault Systemes (Dassault Systèmes S.A.), 3D ve Ürün Yaşam Döngüsü yazılımlarında uzman ve alanında lider bir şirkettir.

Dassault Systèmes, endüstriyel süreçleri destekleyen Ürün Yaşam Döngüsü uygulaması yazılımlarını geliştirip pazarlıyor ve ürünlerin tasarımdan bakımına ve geri dönüşüm aşamasına kadar bütün yaşam döngüsünde 3D vizyon elde etmesini sağlıyor. Dassault Systèmes portfolyosu; sanal ürün tasarımı için CATIA, 3D mekanik tasarımı için SolidWorks, sanal üretim için DELMIA, sanal test için SIMULIA, yaşam döngüsü yönetimi için ENOVIA ve çevrimiçi 3D gerçekçi deneyim için 3DVIA yazılımlarından oluşuyor.

1981 yılında kurulan Groupe Industriel Marcel Dassault, Marcel Dassault Endüstriyel Grubu şirketlerinden biridir.

2010 yılında Dassault Systèmes Ürün Yaşam Döngüsü yazılımı için 600 milyon ABD doları karşılığında IBM'in satışlarını ve destek gücünü (bütün destek kontratlarını ve 700 çalışanı da dahil olmak üzere) satın aldı.

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