"Milli Muharip Uçak"ta kritik gelişme: O tarihte yerli motorla uçacak

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Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri bahane edilerek F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığı ABD tarafından askıya alınan Türkiye yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Muharip Uçak (MMU) projesindeki çalışmalarına hız verdi.

F-35 için binden fazla parça üreten Türk savunma sanayii şirketleri tecrübe ve birikimlerini yerli savaş uçağının geliştirilmesine aktarmaya başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak'ın 2029 yılına kadar yerli motorla uçması hedefleniyor. Ayrıca projenin daha da hızlandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Milli Muharip Uçak'ın dünyanın en iyi savaş uçakları arasında yerini alması hedefleniyor.

F-16'lar kademeli olarak emekli edilecek

Uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan F-16 tipi savaş uçaklarının kademeli olarak yerini alacak olan bu projeyle Türkiye dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkelerden biri olacak.

Kokpiti tek kişilik olarak tasarlanan milli savaş uçağı; çift motorlu, radara karşı düşük görünürlük, gövde içi silah taşıma özelliği, gelişmiş uçuş ve atış sistemleri, çift fonksiyonlu radar ve elektronik harp kabiliyetine sahip olacak. Milli Muharip Uçak 2023 yılında hangardan çıkacak.

2006-2027 arasında yerli olarak geliştirilen motorda ilk çalıştırma sağlanacak. 2029 yılı itibariyle de Milli Muharip Uçak yerli motorla göklerde olacak.