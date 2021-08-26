Milli Muharip Uçak projesinde kritik gelişme! Ukraynalı firma programa dahil oldu

FED, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) sırasında TUSAŞ ile bir sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşme, helikopterler için bazı alt sistemlerin tasarımını ve üretimini içeriyor. Şirket yetkililerinin açıklamalarına göre; sözleşme kapsamında, helikopter uçuş kontrol sistemi üniteleri ve hidrolik sistemler geliştirilecek.

Ayrıca söz konusu şirket, Milli Muharip Uçak (MMU) Programı’na da katılım sağladı. FED, MMU için de parça üretimi gerçekleştirecek. FED, şu ana kadar ikisi helikopter projeleriyle birisi ise MMU ile ilgili olmak üzere TUSAŞ ile üç sözleşme imzaladı. Şirketin Türkiye’den aldığı siparişin toplam değeri, 20 milyon ABD dolarını geçmiş durumda.

Teslimatlar bir yıl içerisinde tamamlanacak

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Popov tarafından yapılan açıklamada imzalanan anlaşmaların helikopter kontrol sistemlerinin üretilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili olduğu belirtildi.

Popov, üretim ve teslimatın bir yıl içerisinde gerçekleşeceğini kaydetti. Teslim edilecek olan parçaların helikopter uçuş kontrol ve hidrolik sistemleri olacağını not etti.

Viktor Popov aynı zamanda FED’in 2021 yılı içerisinde üç ayrı Türk şirketiyle anlaşmalar imzaladığını da ekledi.

Popov, "Anlaşmaların iki tanesi helikopterlerle alakalı. Aynı zamanda TF-X programında da yer alıyoruz. Çok büyük bir iş. Çok kısa bir süremiz var. Üretim ve teslimatın yetişmesi önemli. Bu da demek oluyor ki mühendislerimiz ve üretim ekibimize büyük bir iş yükleyeceğiz" diye konuştu.

FED

JSC FED; havacılık, uzay ve genel amaçlı birimlerin geliştirilmesi, üretimi, bakımı ve onarımı konusunda uzmanlaşmış Ukrayna’nın önde gelen kuruluşlarından birisi. FED firmasının ürettiği uçuş kontrol sistemleri, uçak ve helikopterlerin güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Şirket tarafından üretilen üniteler, Ukrayna ve yabancı ülkelere ait uçak ve helikopterlerde başarıyla kullanılmakta.

Şirket tarafından üretilen ürünlerin %60’tan fazlası ihraç ediliyor. Şirketin ürünleri AB, Çin, Güney Kore, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne tedarik ediliyor. Şirket, uçak mühendisliği endüstrisi alanındaki ortak projelerde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Brezilya ile aktif olarak iş birliği yapmakta.

FED aynı zamanda son yıllarda Türk havacılık şirketleriyle de yakın bir temas içerisindeydi. Haziran ayında FED ile Türk şirketi TAAC Havacılık Teknolojileri A.Ş. (TAAC) arasında bir anlaşma imzalanmıştı. TAAC, uçuş kontrol sistemleri, iniş takımları ve test sistemleri alanında büyük bir boşluğu doldurmak üzere TUSAŞ ve ALTINAY ortaklığında kuruldu.

Milli Muharip Uçak (MMU)

MMU Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi, SSB ile TUSAŞ arasında 05 Ağustos 2016 tarihinde imzalanmıştır. İmzalanan mevcut sözleşme, geliştirme ve üretim sürecinin bir parçası olan ön tasarım aşamasını kapsamaktadır.

Söz konusu dönem içinde hava aracının tasarlanması, mühendislik, teknoloji, test altyapılarının ve sertifikasyon süreçlerinin geliştirilmesi, muharip uçak tasarım ve geliştirilmesine yönelik kabiliyet kazanılması amaçlanmaktadır.

TUSAŞ ile BAE Systems (İngiltere) arasında Milli Muharip Uçak geliştirmesine yönelik ‘Ana İlkeler Sözleşmesi’ (Heads of Agreement) 28 Ocak 2017 tarihinde, anlaşma tutanağı ise 10 Mayıs 2017’de imzalanmıştır. TUSAŞ ve BAE Systems arasındaki iş birliği sözleşmesi 25 Ağustos 2017 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Ön tasarım aşaması sonunda ise projenin takip eden dönem ve aşamaları için kesintisiz bir geçiş öngörülmektedir.

Milli Muharip Uçak’ın 2023 yılında hangardan çıkış yapması, 2025 veya 2026 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi ve 2029 yılında ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanıyor. Milli Muharip Uçak, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan F-16 savaş uçaklarının yerini alacaktır.

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