  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
‘Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım’
Sinovac aşısı olanlarla ilgili yeni karar!
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Bakan Soylu Şentop'la görüştü
Teknoloji Milli Muharip Uçak projesinde bayrak değişimi
Teknoloji

Milli Muharip Uçak projesinde bayrak değişimi

TUSAŞ tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) projesinde bayrak değişimi yaşandı. Milli Muharip Uçak'tan sorumlu genel müdür yardımcısı pozisyonunda bulunan Prof. Dr. Mustafa Cavcar’ın "Mühendislikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı" pozisyonuna geçtiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 16:06:00 -
Milli Muharip Uçak projesinde bayrak değişimi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) internet sitesinde Mustafa Cavcar’ın pozisyonu olan Milli Muharip Uçak’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonu için Dr. Uğur Zengin’in ismi yazıldı.

Geçmişte Aselsan’da Kıdemli Uzman Mühendis olarak görev yapmış olan Dr. Uğur Zengin TUSAŞ’ta Helikopter Bölümü’nde Kıdemli Teknik Uzman, Helikopter Bölümü’nde Uçuş Mekaniği ve Otopilot Sistemleri Müdürü, Uçak Bölümü’nde Hava Aracı Mühendisliği Müdürü, Uçak Bölümü’nde Ürün Direktörü ve Mühendislik’ten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay