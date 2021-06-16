Milli Muharip Uçak projesinde bayrak değişimi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) internet sitesinde Mustafa Cavcar’ın pozisyonu olan Milli Muharip Uçak’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonu için Dr. Uğur Zengin’in ismi yazıldı.

Geçmişte Aselsan’da Kıdemli Uzman Mühendis olarak görev yapmış olan Dr. Uğur Zengin TUSAŞ’ta Helikopter Bölümü’nde Kıdemli Teknik Uzman, Helikopter Bölümü’nde Uçuş Mekaniği ve Otopilot Sistemleri Müdürü, Uçak Bölümü’nde Hava Aracı Mühendisliği Müdürü, Uçak Bölümü’nde Ürün Direktörü ve Mühendislik’ten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.