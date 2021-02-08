  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Milli Muharip Uçak motorunun ilk ateşlemesi 2027'de!
Teknoloji

Milli Muharip Uçak motorunun ilk ateşlemesi 2027'de!

TRMotor tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak (MMU) motorunun ilk ateşlemesi 2027 yılında yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 13:10:00 -

TRMotor Genel Müdürü Dr. Osman Dur, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde yürütülen Milli Muharip Uçak Programı kapsamında, uçağa ait yardımcı güç ünitesinin TRMotor şirketi tarafından geliştirileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Osman Dur tarafından yapılan açıklamada, "TUSAŞ’ın Milli Muharip Uçak’ının, APU dediğimiz enerjisini sağlayan bir motor var, küçük bir motor. TRMotor olarak o motorun ihalesini aldık" ifadelerinde bulundu.

Ayrıca "MMU motorunun gücü, ozellikleri, fonksiyonlari, vb motor tanimlama sureclerini tamamladik. Su anda konsept tasarimina geciyoruz Herhangi bir strateji degisikligine gidilmezse 2027'de kendi gelistirdigimiz MMU motorunun ilk ateslemesini yapariz" ifadelerinde bulundu.

TRMotor Güç Sistemleri San. A.Ş. 20 Nisan 2017 tarihinde Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda turbo motor teknolojileri alanında tasarım ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek için sermayesi yüzde yüz SSB’ye ait olan SSTEK A.Ş tarafından kurulmuştur.

Türkiye’nin uçak motoru ihtiyacının karşılanması için yeni nesil motor tasarımı ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. TRMotor’un sermayesi Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş’ ve TUSAŞ’ a aittir.

İsmail Demir'den Milli Muharip Uçak, Akıncı TİHA ve S-400 açıklaması
İsmail Demir'den Milli Muharip Uçak, Akıncı TİHA ve S-400 açıklaması

Teknoloji

İsmail Demir'den Milli Muharip Uçak, Akıncı TİHA ve S-400 açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kadınlar bunları söylerken Boğaziçililer neredeydi?
Gündem

Bu kadınlar bunları söylerken Boğaziçililer neredeydi?

Başörtüsü düşmanı Prof Dr. Ufuk Yiğitsubay, yasakçı zihniyetini savunarak "Özgürlük denince bu da benim özgürlüğüm, ben türbanlı öğrenciye d..
Sergen Yalçın'dan imalı gönderme: Kim şampiyon olacaksa olsun
Spor

Sergen Yalçın'dan imalı gönderme: Kim şampiyon olacaksa olsun

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 10 kişi kalarak kazandıkları Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bırakın sahada mücadelemiz..
Bakan Soylu'dan sert tepki: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın
Gündem

Bakan Soylu'dan sert tepki: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Parlamentosu'nda Hollanda'yı temsilen bulunan Kati Piri'nin açıklamalarına cevap verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay