Milli Muharip Uçak motorunun ilk ateşlemesi 2027'de!

TRMotor Genel Müdürü Dr. Osman Dur, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde yürütülen Milli Muharip Uçak Programı kapsamında, uçağa ait yardımcı güç ünitesinin TRMotor şirketi tarafından geliştirileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Osman Dur tarafından yapılan açıklamada, "TUSAŞ’ın Milli Muharip Uçak’ının, APU dediğimiz enerjisini sağlayan bir motor var, küçük bir motor. TRMotor olarak o motorun ihalesini aldık" ifadelerinde bulundu.

Ayrıca "MMU motorunun gücü, ozellikleri, fonksiyonlari, vb motor tanimlama sureclerini tamamladik. Su anda konsept tasarimina geciyoruz Herhangi bir strateji degisikligine gidilmezse 2027'de kendi gelistirdigimiz MMU motorunun ilk ateslemesini yapariz" ifadelerinde bulundu.

TRMotor Güç Sistemleri San. A.Ş. 20 Nisan 2017 tarihinde Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda turbo motor teknolojileri alanında tasarım ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek için sermayesi yüzde yüz SSB’ye ait olan SSTEK A.Ş tarafından kurulmuştur.

Türkiye’nin uçak motoru ihtiyacının karşılanması için yeni nesil motor tasarımı ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. TRMotor’un sermayesi Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş’ ve TUSAŞ’ a aittir.