Milli Muharip Uçak motor çalıştırdı! Hangarda tutamıyorlar

2023 yılında ilk uçuşunu yapması planlanan Milli Muharip Uçak, ‘roll out’a (hangardan çıkış) hazır.

Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçak, yoğun şekilde hangardan çıkış törenine hazırlanıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü (TUSAŞ) Temel Kotil,

"Milli Muharip Uçak'ımızı motor çalıştırarak 'roll-out'a (hangardan çıkış) hazırladık. Bundan sonra tören için Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan gün bekliyoruz. Savunma sanayinde asıl teslimatlarımız 2023 yılında. Onun için ihracat rakamları katlanacak. Türkiye, savunma sanayisi ihracatında çok yakın zamanda 10 milyar doları görecek, onun üzerine çıkacak" ifadelerini kullandı.

Üzerinde çalıştıkları Milli Muharip Uçak, Hürjet, Anka-3 ve jandarmaya teslimatına hazırlanılan Gökbey'in komplike sistemler olduğunu belirten Kotil, işler ne kadar paralelleştirilebilirse bunların o kadar kısa zamanda bitirilebileceğini söyledi.

MMU motoru için Teklife Çağrı Dosyası

T.C Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Temmuz 2022’de katıldığı A Haber yayınında MMU’nun motoru için Teklife Çağrı Dosyası’nın (TÇD) yayımlandığını aktarmıştı:

“MMU’nun motoru için Teklife Çağrı Dosyası (TÇD) yayımladık. Buna cevap bekliyoruz. TRMotor ve TEI tekliflerini verdi. TAEC (Kale + Rolls-Royce) bugün yarın verecek. Bu teklifleri inceledikten sonra masaya oturup yol haritası çıkaracağız. İş birliği içinde yapılan motorlara sıcak bakıyoruz. Umarız gerçekleşir. Kendi kabiliyetlerimizi de oluşturmaya çalışıyoruz.”

TUSAŞ dünyanın 5. büyük radar kesit alanı test tesisini kuruyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Milli Muharip Uçak başta olmak üzere geliştirilen diğer özgün platformlar için ihtiyaç duyulan radar kesit alanı testlerinin gerçekleştirileceği büyük bir yatırıma daha imza atıyor. Sahip olduğu kapasite ve kabiliyet ile Türkiye’nin en büyük, Dünya’nın 5’inci büyük radar kesit alanı test tesisinin 2024 yılının 2’nci çeyreğinde faaliyetlerine başlaması hedefleniyor.

Milli Muharip Uçak’ın radardaki görünürlük durumunu ve boyutunu tespit etmek için tasarlanan Radar Kesit Alanı Test Tesisi, son teknoloji altyapısı ile dünyanın bu alandaki en modern tesislerinden biri olacak.

Platformun tasarım çalışmalarına katkı sağlayacak tesis, elektromanyetik dalgalar olan radar sinyallerini yansıtma miktarını da tespit edecek. Böylece gerçekleştirilen testler neticesinde Milli Muharip Uçak’ın radarda düşük görünürlük özelliği doğrulanacak.

Desteklediği platform boyutu ve ölçüm hassasiyetleri açısından Türkiye’nin en büyük radar kesit alanı test tesisi için görüşlerini ifade eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’in açıklamaları şu şekilde:

“Havacılık alanında ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak büyük yatırımlara imza atmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda yakın zamanda inşaatına başlayacağımız radar kesit alanı barındırdığı teknoloji ile dünyanın bu alandaki en gelişmiş tesislerinden biri olacak. Milli Muharip Uçak platformumuz için önemli bir testi daha böylece milli kaynaklarla ülkemizde gerçekleştireceğiz. Ülkemizin bağımsız havacılık ekosistemine katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”