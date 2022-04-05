Milli Muharip Uçak için önemli gelişme! Güçler birleştiriliyor... Resmen imzalandı

Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yerli motorunun geliştirilmesi amacıyla TRMotor, şirket hisselerinin yüzde 100'ünü TUSAŞ'a devretti. Geçtiğimiz yıl TUSAŞ ile TRMotor, MMU projesi kapsamında yerli güç üniteleri geliştirmek için protokol imzalamıştı.

TRMotor'un resmi sitesinde yer alan "Hakkımızda" bölümünde şirketin hisselerinin %100'ünün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye ait olduğu bilgisine yer verildi.

Katar'da düzenlenen DIMDEX savunma fuarında TurDef'in sorularını yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, MMU için yerli motorun geliştirilmesi konusunda İsmail Demir, 2 farklı yerli motor projesi için yeterli finansman sağlanamayacağını ve bütün yüklenicilerin (TRMotor, Rolls-Royce, Kale, Pratt & Whitney ve TEI) tek bir proje altında toplanması gerektiğine değinmişti.

İsmail Demir Rolls-Royce'un daha önce TRMotor ile ortak çalışma konusunda çekinceleri olduğuna ancak böyle bir şeyin şu an söz konusu olmadığına ve bu gidişatın devam etmesi durumunda TRMotor'un Rolls-Royce ile ortak çalışabileceğini belirtmişti.

Şubat 2021'de SSB tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) projesi geliştirme faaliyetleri kapsamında TUSAŞ ile TRMOTOR yerli güç üniteleri geliştirmek için yeni bir protokole imza atmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen ülkemizi 5'inci nesil savaş uçağına sahip sayılı ülkelerden biri yapacak Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Projenin ana yüklenicisi TUSAŞ daha önce rüzgar tüneli, yıldırım test tesisi gibi yatırımlar için yerli firmalarla anlaşmış, uçağın motor geliştirmesi için de TRMOTOR ile çerçeve sözleşme imzalanmıştı.

Defence Türk