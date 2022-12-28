Milli Muharip Uçak için kritik hamle! Türkiye başardı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak (MMU) için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

5'inci nesil çok rollü bir savaş uçağı olacak olan MMU'un 18 Mart 2023'te motorunu çalıştırarak hangardan çıkması planlanırken; geçtiğimiz günlerde MMU'nun üretilen ilk prototipi, iniş takımlarının üzerine alındığı duyuruldu.

TUSAŞ'ın düzenlediği CEO'ya sor etkinliğinde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak'ın motorunun 25 Aralık akşamı takıldığını açıkladı.

Kotil şu ifadeleri kullandı:

"Teknisyen arkadaşlarımız MMU'nun motorunu taktılar dün akşam. Motoru takan arkadaşlar, F-16'ya 300-400 tane motor takmışlardır, bu hiç kolay bir iş değil."

MMU ile ilgili heyecanlandıran görsel

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki başarılı süreçleri devam ederken geçtiğimiz günlerde Milli Muharip Uçak ile ilgili paylaşılan yeni görsel ise dikkat çekti.

Uçağın burun ve hava alıklarının değiştiği görülen görselle ilgili Savunma Politikası Turan Oğuz, Elektro Optik Hedefleme Sistemi (EOTS) ile Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi (IRST) yerleri net bir şekilde görülebildiğini paylaştı. Öte yandan Oğuz, MMU'nun iniş takımlarının üzerinde durduğunu da belirtti.

MMU hakkında

MMU Projesi kapsamında yurt içi imkanlarla üretilen modern uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 ların yerini alacak.

Projeyle yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu Türkiye'nin 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alması hedefleniyor.

Milli Muharip Uçağın üretimi TUSAŞ bünyesinde devam ediyor. İlk prototip uçağın 18 Mart 2023 tarihinde motorları çalışır şekilde hangardan çıkış yapması ve yer testlerine başlaması bekleniyor.