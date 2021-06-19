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Teknoloji Milli Muharip Uçak için imzalar atıldı
Teknoloji

Milli Muharip Uçak için imzalar atıldı

2023 yılında hangardan çıkarılması planlanan Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yazılımları, Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 12:37:00 -
Milli Muharip Uçak için imzalar atıldı

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ile Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) arasında yapılan anlaşmayla, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yazılımları Antalya'da gerçekleştirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, savunma sanayii alanında önemli projeler yürüten uçak, helikopter, insansız hava aracı ve uydu gibi uzay sistemleri geliştiren TUSAŞ ile Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent arasında Ar-Ge alanı kira sözleşmesi imzalandı.

İlk etapta 1000 metrekarelik alanda 100 Ar-Ge personeliyle faaliyete başlayacak şirketin, ilerleyen süreçte personel sayısını 500'e ulaştırması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin savunma sanayi alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiği belirtti.

TUSAŞ'ın Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te yer almasının hem üniversite hem de şehir için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Özkan, "Bilimde, turizmde, tarımda başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren üniversitemiz ve şehrimiz bundan böyle teknoloji ve sanayi alanında da iddialı ve söz sahibi olacak." ifadesini kullandı.

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz da Türkiye için önemli projeler gerçekleştiren TUSAŞ'ı Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'e kazandırmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Öte yandan TUSAŞ'ın kendi binasını, yap-işlet-devret modeliyle Teknoloji Vadisi'nde yapması için Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent ile ayrı bir sözleşme imzalayacağı da kaydedildi.

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