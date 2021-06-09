Milli Muharip Uçak görücüye çıktı! Motor çalıştırma ve ilk uçuş için tarih verildi

3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda yerli ve milli silahlar sergileniyor. Türkiye'nin tarihi projelerinden Milli Muharip Uçak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. Savaş uçağı ilk kez başkent Ankara'da görücüye çıktı.

Milli savaş uçağının 2023'te motor çalıştırması ve ilk uçuşunu da 2025-2026 yıllarında yapması bekleniyor.

Yerli füzeler ve savaş uçağı hakkındaki detayları aktaran A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, "Önümüzdeki dönemde F-16'ların yerini alacak olan Milli Muharip Uçak 2023'te hangar çıkışını gerçekleştirecek. Türkiye uygulanan ambargolara karşı yerli ve milli imkanlarıyla savaş uçağını da geliştirdi. Fuara vatandaşlardan yoğun bir ilgi var. " dedi.