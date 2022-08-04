Milli Muharip Uçağı’nı gören Mete Yarar şoka uğradı: Dizlerimin bağı çözüldü

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerini ziyaret etti.

Buradaki izlenimlerini Youtube hesabından paylaşan Yarar çok çarpıcı ifadeler kullandı.

"Uçağın heybetinden dizlerimin bağı çözüldü"

Daha önceki TUSAŞ ziyaretiyle şimdikini kıyaslayan Yarar, "Kasaba, şehir olmuş" dedi.

Yarar, ifadelerine "Milli Muharip Uçağı gördüm. Uçağın heybetinden dizlerimin bağı çözüldü." sözleriyle devam etti.

Mete Yarar, "Milli Muharip Uçak'ta montaj aşamasına başlanmış. MMU'nun montaj için yapılacak o büyük hangarını bitirmişler. Milli Muharip Uçak'ın seri üretime geçeceği alanın da inşaatına başlamışlar. MMU'da iki F-16 motoru kullanılacak. Devasa bir uçak. F-16 ile kıyaslamak doğru bir şey olmaz." dedi.

"TUSAŞ'ta 13 bin kişi 3 vardiya çalışıyor. Tesis, silikon vadisine dönmüş." ifadelerini kullanan Yarar, "Oradaki mühendislere önümü ilikledim." diye konuştu.

Yarar'ın "Türkiye göbek bağını kesmek için inanın son hamlesini yapıyor." ifadesi dikkat çekti.