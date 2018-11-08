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Milli muharip uçağı TF-X'de imzalar atıldı!

Savunma Sanayi Başkanlığı'nda düzenlenen törenle TF-X projesi kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ile TR Motor şirketi arasında Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi imzalandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:07
Milli muharip uçağı TF-X'de imzalar atıldı!

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, milli muharip uçağı (TF-X) projesi kapsamında yabancı bazı motor şirketlerine kapının kapatılmış olmadığını söyledi.

Savunma Sanayi Başkanlığı'nda düzenlenen törenle TF-X projesi kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ile TR Motor şirketi arasında Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi imzalandı.

İmza töreninde konuşan Demir, "Milli muharip uçağının motorunun yerli olması için nihai hedefimiz var. Bunun için şirket kurduk. Amacımız uçağın motorunun yerli ve milli olması. Teknolojik açıdan tüm unsurlara hakim olmamız çok önemli. Fikri mülkiyet haklarının da bize ait olması çok önemli" dedi.

İlk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirmesi hedeflenen uçağın geliştirilmesi için ana sözleşme 2016'da TUSAŞ ile SSM arasında yapıldı. TUSAŞ ise uçağın ön tasarım aşamasında İngiliz BAE Systems BAES.L ile işbirliği yapılıyor.

"Milli muharip uçağı projesi kapsamında yabancı bazı motor şirketlerine kapı kapatılmış değil" diyen Demir, "Sürenin uzunluğu göz önünde bulundurularak bu şirketlerin yaptığı teklifler inceleniyor" dedi.

Basında yer alan haberlerde Rolls Royce ve General Electric gibi şirketlerini uçağın motorunun geliştirilmesi ile ilgilendiği belirtilmişti.

Demir, konuşmasında "Altay Tankı'nda seri üretim için imza atacak durumdayız, imza için her şey hazır. Tank için imza sonrası için 18 aylık bir süre sözkonusu" dedi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 14:07
  1. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir
  2. Milli Muharip Uçak Projesi

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