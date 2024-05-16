Milli Muharip Uçağı Kaan'ın maliyeti açıklandı... Temel Kotil'den F-35 açıklaması, yeni büyük sürpriz...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Rize Günleri etkinliğinde Milli Muharip Uçak KAAN hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kotil, Türkiye’nin genç ve dinamik mühendislerine sahip olduğunu vurgulayarak, KAAN projesi için bugüne kadar 2 milyar dolar harcandığını açıkladı. KAAN’ın F-35’ten daha üstün bir uçak olduğunu belirten Kotil, mühimmat taşıma kapasitesinin rakibinden daha fazla olduğunu dile getirdi. Ayrıca, F-35’in tek motorlu olmasına rağmen KAAN’ın çift motorlu olmasının radarlar için daha fazla enerji sağladığını altını çizdi.

Kotil, ABD’li savunma sanayii şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen F-35’in ortalama 130 milyon dolarlık bir maliyetle geldiğini belirtti. Buna karşılık KAAN’ın rekabetçi bir alternatif olduğunu vurguladı.

2028’de Türk Hava Kuvvetleri’ne 20 adet KAAN teslim edileceğini ve ilerleyen dönemlerde yüzlerce KAAN’ın üretileceğini açıklayan Kotil, şu anda KAAN’ın motor ve fırlatma koltuğu hariç tüm bileşenlerinin yerli firmalar tarafından üretildiğini belirtti. Ayrıca, 2028-2029 yıllarında yerli motor kullanımına geçileceğini açıkladı.

Üretim sürecinde yaşanan deneyimlerden bahseden Kotil, yerli üretimin önemini vurguladı ve Türkiye’nin savunma sanayindeki bağımsızlığını güçlendirdiğini belirtti. KAAN projesinde kullanılan tüm bileşenlerin yerli üretim olduğunu vurgulayarak, bu durumun Türkiye’nin uzun vadeli varlığını sürdürebilmesi için genç mühendislerin çalışmalarının önemine değindi.