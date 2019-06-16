Milli muharebe uçağımız görücüye çıkıyor

TUSAŞ, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Milli Muharebe Uçağı (MMU) geliştirme çalışmalarını hızlandırıyor. Çalışmalar çerçevesinde ortaya konulan uçağın birebir ölçülerdeki modeli, dünyanın en önemli havacılık organizasyonlarından Paris Airshow’da sergilenecek. 17-23 Haziran tarihlerini kapsayan fuarda, MMU’nun motor yerleşimi, dahili silah yuvalarının yerleri, kokpit konsepti de ana hatlarıyla görülebilecek.

Özgün motor geliştirilecek

MMU Projesi dahilinde ilk etapta 6 geliştirme hava aracı üretilecek. Daha sonra eklenecek yeni araçlarla uçak seri üretime hazırlanacak. Seri üretim aşamasına kadar 400 adetlik uçak siparişine ulaşılması öngörülüyor. Proje ortağı olmak isteyen ülkelerle de çeşitli düzeylerde görüşmeler yürütülüyor. Söz konusu ülkeler aynı zamanda uçağın potansiyel alıcıları olarak değerlendiriliyor. Uçak için TR Motor tarafından özgün motor geliştirilecek. Bu süreç devam ederken geliştirilen araçlarda bir ara motor kullanılacak.