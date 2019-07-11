Milli Mücadelenin 100. yılı Voleybol Turnuvası kuraları çekildi Çan Kaymakamlığı ve Çan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Milli Mücadelenin 100.

Çan Kaymakamlığı ve Çan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Milli Mücadelenin 100. Yılı Voleybol Turnuvası kuraları kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Mustafa Gürdal başkanlığında, müsabakaya katılacak oyuncuların katılımı ile gerçekleştirildi.

Yaş sınırı olmadan ve karma olarak gerçekleştirilecek olan turnuvada 10 takım kakılacak. 16 Temmuz Salı günü saat 20:00’da başlayacak olan turnuvanın ilk maçı, Kartal Süt Ürünleri ile Kalenin Efeleri arasında gerçekleşecek.

Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kuraya İlçe Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlü Erhan Gerçek Turnuva Teknik Sorumlusu Halil İbrahim Kırmış ve turnuvaya katılan takımlar katıldı.

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