Milli Mücadele’de ikmal yolunun adı nedir? 2019 KPSS sorusu

Binlerce kamu personeli adayı ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın ilk oturumuna bugün girdi. 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) oturumları bugün gerçekleşti. Kamu personeli olmak için sınavda ter döken bireyler, sınav sonrası KPSS soru ve cevapları da merak konusu oldu. KPSS 2019 soruları arasında bazı sorular ilgi çekiyor ve araştırılıyor. Bunların arasında Milli Mücadele’de ikmal yolunun adı nedir? sorusu da var. Sınavdan çıkan adaylar hızlıca Milli Mücadele’de İnebolu ile başlayan ikmal yolunun adı nedir? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki merak edilen bu sorunun cevabı nedir?

Milli Mücadele’de İnebolu ile başlayan ikmal yolunun adı nedir?

Savaş boyunca İnebolu açıklarına gemilerle gelen mühimmat ve silahlar kayıklarla İnebolu'ya taşınmış, Kastamonu kadınları tarafından zor şartlarda cepheye taşınmıştır.

İstiklâl Yolunun İnebolu-Kastamonu arası, Kastamonu il sınırları içerisindeki 95 km'lik bölümü Kastamonu Valiliği tarafından işaretlenerek yürüyüş yolu olarak düzenlenmiştir. 2006 yılından beri Kastamonu valiliği kadar Kastamonu'dan İnebolu'ya uzanan "İstiklâl Yolu ve Atatürk Yürüyüşü" düzenlenir.