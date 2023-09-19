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Yerel Milli Mücadele Parkı’nda sona yaklaşıldı
Yerel

Milli Mücadele Parkı’nda sona yaklaşıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-19 14:32:00 -
Milli Mücadele Parkı’nda sona yaklaşıldı

Adıyaman Belediyesi’nin Milli Mücadele Parkı çalışmalarında sona yaklaştı.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapımına başlanan birçok proje, depremin ardından kaldığı yerden devam ediyor. Vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlayan milli mücadele ruhunu yansıtmayı ve şehre tarihi doku kazandırmayı hedefleyen Adıyaman Belediyesi ‘Milli Mücadele Parkı’nın en kısa sürede tamamlanması için çalışmalarına hız verdi.

Projenin içeriği ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Altınşehir Mahallesi’nde yapımı devam eden toplam 4 bin 700 metrekareye sahip Milli Mücadele Parkı Projemiz; diorama resim alanı, sinema alanına sahip olan müze alanı şeklinde planlanmıştır. Bunun yanı sıra içerisinde yürüyüş yolu, kafe, otopark, tabyalar, büyük ve küçük savaş topları, Seyit Onbaşı Heykeli, Conk Bayırı Atatürk Anıtı, 57. Alay Anıtı, Şehitlik Rölyefi ve Şehitler Abidesi’nin ölçeklendirilmiş tasvirleri, bitkisel düzenleme, mescit ve WC bulunacaktır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarına hızla devam ediyor ve en kısa süre içerisinde halkımızın hizmetine açmış olacağız” şeklinde sözlerini dile getirdi.

Vatandaşlar ise çocuklarla beraber ailece vakit geçirerek tarihi yansıtan bu dokunun onlara heyecan verici olduğunu dile getirip Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ a teşekkürlerini iletti.

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