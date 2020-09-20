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Spor Milli motosikletçiler İspanya ve San Marino'da Türkiye'yi temsil etti
Spor

Milli motosikletçiler İspanya ve San Marino'da Türkiye'yi temsil etti

Yeniakit Publisher
2020-09-20 15:54:49 -
Milli motosikletçiler İspanya ve San Marino'da Türkiye'yi temsil etti

ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Deniz Öncü San Marino'da, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü ise İspanya'daki yarışlarda Türkiye'yi temsil etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan alınan bilgiye göre, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın sekizinci ayak yarışında San Marino'nun 4.2 kilometre uzunluğa sahip Misano World Circuit Marco Simoncelli pistinde milli motosikletçi Deniz Öncü 7. oldu.

San Marino'nun Misano World Circuit Marco Simoncelli pistinde üst üste ikinci kez düzenlenen şampiyonaya Öncü, 12. cepten başladı. Üst sıralarda yer almak isteyen Red Bull KTM Tech 3 takımı pilotu gerilere düşmesine rağmen, ilerleyen turlarda toparlanarak ön gruba yetişti. 17 yaşındaki genç sporcu 23 tur sonunda mücadeleyi 7. sırada tamamladı.


- Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü


Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın ikinci yarışında 10. oldu. Katalunya-Barselona Pisti'nde düzenlenen yarışa 30. sıradan başlayan genç sporcu, ilk sıraya kadar yükselmesine rağmen İspanyol Unai Orradre ile son turda yaşadığı temas nedeniyle yarışı 10. sırada bitirdi.

Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla Türkiye'yi temsil eden Sofuoğlu, pilotlar klasmanında 3. sıradaki yerini korudu.

Milli sporcu Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın altıncı ayak ikinci yarışını tamamlayamadı. Katalunya-Barselona Pisti'nde start alan Öncü, daha yarışın başında yaşadığı sorun nedeniyle elini kaldırdı.

Bu sırada arkasından gelen Alman yarışçı Patrick Hobelsberger, Can Öncü'ye çarptı. Yaşanan çarpışma nedeniyle yere düşen Öncü mücadeleyi tamamlayamadı. Turkish KNN Team ile Türkiye'yi temsil eden 17 yaşındaki sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Bu arada, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Katalunya-Barselona Pisti'nde bu sabah ısınma turları sırasında 13. virajda kaza geçirmişti. İlk olarak pistin medikal merkezinde kontrolden geçirildikten sonra ileri tetkikler için hastaneye kaldırılan Toprak'ın sağlık durumunun da iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan İtalyan Andrea Locatelli, Dünya Supersport Şampiyonası'nın bitimine 2 ayak kala 2020 yılı şampiyonluğunu ilan etti.



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