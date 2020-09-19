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Spor Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 6. oldu
Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 6. oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-19 16:41:39 -
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 6. oldu

ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'daki yarışı 6. sırada bitirdi.

İspanya'nın Barcelona şehrinde yapılan yarışta ilk çizgiden start alan Toprak Razgatlıoğlu, ilk virajda takım arkadaşı Van der Mark'ın sıkıştırması ile gerilere düştü.

Mücadeleyi uzun süre 7. sırada götüren milli sporcu Toprak, son turda İtalyan Ruben Rinaldi'yi geçerek yarışı 6. sırada tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinesinde Dünya Superbike Şampiyonası'nda zirve mücadelesi veren Toprak, İspanya'da yarın TSİ 12.00'de SuperPole yarışına katılacak, ardından da TSİ 16.00'da etabın ikinci yarışında start alacak.


- Deniz Öncü 13. sırada


Dünya Moto3 Şampiyonası'nın sekizinci ayağının sıralamaları San Marino'nun Misano World Circuit Marco Simoncelli pistinde yapıldı.

Şampiyonada Red Bull KTM Tech 3 takımıyla mücadele eden milli sporcu Deniz Öncü ise 13. sırada yer aldı. Şampiyonanın sekizinci ayağı yarın TSİ 12.00'de başlayacak.

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