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Milli motosikletçi Can Öncü antrenmanda kaza yaptı

Deniz Öncü, ikizinin kazası sonrasında hafta sonu San Marino'da yapılacak yarışlarda piste çıkacak

13 Eylül 2019 Cuma 14:41
Milli motosikletçi Can Öncü antrenmanda kaza yaptı

ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası San Marino ayağının serbest antrenmanında kaza yaptı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, milli sporcunun sol köprücük kemiği kırıldı. Açıklamada ayrıca, kazanın ardından Can'ın yerine ikizi Deniz Öncü'nün hafta sonu koşulacak yarışlarda piste çıkacağı bildirildi.

- 13. ayak San Marino'da koşulacak

Dünya Moto3 Şampiyonası’nın 13. ayağı San Marino'daki Misano Marco Simoncelli Pisti'nde hafta sonu yapılacak. KTM Ajo Takımı ile yarışan Can Öncü'nün kazasının ardından ikizi Deniz Öncü hafta sonunda pistte olacak. San Marino Grand Prix'sinde yarın sıralama yarışı, 15 Eylül Pazar günü de TSİ 12.00'de 23 turdan oluşan final yarışı koşulacak.








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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:41
  1. Can Öncü
  2. Deniz Öncü
  3. Moto3 Dünya Şampiyonası
  4. motosiklet
  5. San Marino

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