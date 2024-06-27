Milli Marş ile dalga geçen Milli takım olur mu? Filenin zavallılarına dur diyecek bir makam yok mu?

Sosyal medyaya düşen ve bir eğlence partisinde çekildiği düşünülen videoda, Kadın voleybol takımı oyuncuları yarı çıplak bir halde İstiklal Marşı’mızı okuyor. “Bir dakikalık saygı duruşu” diye başlayarak sözlerine girmeden sadece müziğini gülüşmeler içinde taklit eden filenin zavallılarının bu görüntüleri tepki ile karşılandı.

Vatandaşlar haklı olarak “Milli Marş ve şehitlerimize yapılan saygı duruşu ile alay eden Milli Takım oyuncuları olur mu?” diye sorarken bu filenin zavallılarına da dur demeyen ilgili makamlara tepki gösterdi. İşte infiale neden olan o görüntüler…