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Milli maçın ardından

Milli futbolcu Burak Yılmaz: - "Çok değerli ve dünyanın iyi takımlarında oynayan oyuncularımız var. Bugün onlar için bir meydan okuma olacaktı. Zor bir dönemde ülkemize çok güzel bir sevinç yaşattığımızı düşünüyorum"- Milli futbolucu Kenan Karaman: - "Fransa karşısında tarihi bir galibiyet aldık. Çok mutluyuz, Türk halkı da çok mutlu"

09 Haziran 2019 Pazar 02:11
Milli maçın ardından

KONYA (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. hafta maçında Fransa'yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Burak Yılmaz, ay-yıldızlı ekipte çok değerli ve dünyanın iyi takımlarında oynayan oyuncular bulunduğunu belirterek "Bugün onlar için bir meydan okuma olacaktı. Zor bir dönemde ülkemize çok güzel bir sevinç yaşattığımızı düşünüyorum." dedi.

Burak Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan maçın çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, stadyumu dolduran Konyalılara teşekkür etti.

- "Sahaya çıkıp isyan etmemiz gerekiyordu"

Taraftarların kendilerini çok iyi desteklerini vurgulayan Burak Yılmaz, şöyle devam etti:

"Galip gelmek çok güzel bir duygu. Karşınızda dünyanın en iyi takımı ve en iyi oyuncuları var. Buna saygı duyuyoruz fakat bizim üzerimizde de milli takım forması var. Sahaya çıkıp isyan etmemiz gerekiyordu. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Çok değerli ve dünyanın iyi takımlarında oynayan oyuncularımız var. Bugün onlar için bir meydan okuma olacaktı. Zor bir dönemde ülkemize çok güzel bir sevinç yaşattığımızı düşünüyorum."

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Descampes'in kendisiyle ilgili değerlendirmesine de değinen Yılmaz, "Her arkadaşım gibi takıma destek vermeye çalışıyorum. Gollerimle, oyunumla ve mücadelemle. Bunu yapabiliyorsam ne mutlu bana." diye konuştu.

- Karaman: "Fransa karşısında tarihi bir galibiyet aldık"

Milli futbolcu Kenan karaman ise bugün Konya'da çok iyi bir iş başardıklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Fransa karşısında tarihi bir galibiyet aldık. Çok mutluyuz, Türk halkı da çok mutlu. İzlanda maçı şimdi daha önemli. Oradan kesinlikle 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Herhalde final biletine çok daha yakınız. İnşallah orada da kazanırız. Şenol Güneş Hoca bizi çok iyi hazırladı. Herkes ne yapacağını biliyordu. Çok disiplinli oynadık. Böyle takımlara karşı topa daha fazla sahip olamıyorsunuz ama disiplinli oyunumuz ve bulduğumuz şansları gole çevirdik. En önemlisi bu."

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 02:11
  1. Fransa
  2. Konya
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