Milli maç saat kaçta hangi kanalda? Türkiye-Lüksemburg CANLI İZLE
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup 5.maçında Lüksemburg ile karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde 5.hafta heyecanı başladı. A Milli Takım bu akşam Lüksemburg ile karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
Milli maç saat kaçta hangi kanalda? Türkiye-Lüksemburg CANLI İZLE
Uluslar C Ligi 1.Grup maçında Türkiye ile Lüksemburg bu akşam saat 21.45'te karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçı TRT " naklen yayımlayacak.
Aday Kadro
Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennais), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo Calcio), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (1899 Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers FC)
Orta saha/ forvet: Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Galatasaray), Berkan Kutlu (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü, (Feyenoord), Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley), Serdar Dursun (Fenerbahçe)