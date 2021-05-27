Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. A Milliler ilk hazırlık maçında Azerbaycan ile karşılaşacak. Peki, Milli maç saat kaçta?

Milli maç saat kaçta hangi kanalda? Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman?

Türkiye-Azerbaycan maçı Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

590. maç heyecanı

A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan ile yapacağı özel maçla tarihinde 590. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 273'ü özel 589 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 224 galibiyet, 141 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 257'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 785 gol attı, kalesinde 842 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 589 karşılaşmanın 508'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Türkiye Azerbaycan muhtemel 11’ler

Teknik direktör Şenol Güneş'in, Azerbaycan karşısında milli takımda bugüne kadar az forma şansı bulan isimlere yer vermesi bekleniyor.

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Enes

AZERBAYCAN: Balayev, A. Hüseynov, B. Hüseynov, Medvedev, Badalov, Krivotsyuk, İbrahimli, Mahmudov, Cafarguliyev, Ghorbani, Şeydayev

Aday kadro:

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).