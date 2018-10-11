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Milli maç öncesi Robert Prosinecki'den flaş karar!

Türkiye karşısına yedek ağırlıklı kadroyla çıkmayı planlayan Prosinecki’nin sonradan bu düşüncesini değiştirdiği, as oyunlarını bugün ilk 11’de sahaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:27
Milli maç öncesi Robert Prosinecki'den flaş karar!

Türkiye ile bu akşam Rize’de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan Bosna Hersek’in maç düzeni ortaya çıktı. Teknik direktör Robert Prosinecki’nin daha önce bu maça yedek oyuncular ağırlıklı bir kadroyla çıkmayı düşündüğü ancak sonrasında bu kararından vazgeçtiği öğrenildi.

Dzeko, Pjanic ve Visca

Ay-yıldızlıların karşısına as oyuncular ağırlıklı bir kadroyla çıkacağı öğrenilen Prosinecki’nin, sadece iki önemli isim Muhammed Besic ve Haris Duljevic’i yedekte tutmayı düşündüğü belirlendi. Roma forması giyen Edin Dzeko, Juventuslu Miralem Pijanic ve Başakşehir’in yıldızı Edin Visca gibi isimleri ilk 11’de başlatmanın ağır bastığı tespit edildi. 

Hepsini sahaya sürecek  

Robert Prosinecki ayrıca karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak olan tüm futbolcuları maçta değerlendirmeye karar verdi. Genellikle ikinci yarı olmak üzere buradaki isimleri sahaya süreceği belirtildi. Başakşehir’in bir diğer Boşnak futbolcusu Riad Bajic, Konyasporlu Deni Milosevic’in de bu ikinci dalgayla sonradan oyuna dahil olmaları bekleniyor. Hırvat hocanın en büyük çelişkiyi kalede yaşadığı Sehic ve Begovic arasındaki tercihini maç saatine doğru netleştireceği kaydedildi.

KAYNAK: MİLLİYET

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 15:27
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