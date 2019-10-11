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Milli maç ne zaman? Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında yarın Şükrü Saraçoğlu'nda Arnavutluk'u konuk edecek. Grupta yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan milliler, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Ay Yıldızlılar Fransa finali öncesi Arnavutluk'u devirip yoluna dolu dizgin devam etmek istiyor. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman? Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte milli maça ilişkin yayın bilgileri...

11 Ekim 2019 Cuma 00:34
Milli maç ne zaman? Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında yarın Şükrü Saraçoğlu'nda Arnavutluk'u konuk edecek. Grupta yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan milliler, 15 puan ile lider durumda bulunuyor. Ay Yıldızlılar Fransa finali öncesi Arnavutluk'u devirip yoluna dolu dizgin devam etmek istiyor. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman? Türkiye Arnavutluk maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte milli maça ilişkin yayın bilgileri...

Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Arnavutluk EURO 2020 eleme maçı bugün saat 21.45’te Ülker Stadı’nda oynanacak. Mücadele TRT 1’den naklen yayımlanacak.

Arnavutluk ve Fransa maçlar muz

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

Türkiye 575. maçına çıkıyor  

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile yarın yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 575. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 303’ü resmi, 271’i özel 574 maçta, biri hükmen olmak üzere 219 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 245’i deplasmanda, 249’u evinde, 80’i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 759 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.  

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 574 karşılaşmanın 493’ünü Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.     

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı     

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 574 maçın birini hükmen kazandı.  Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015’te İstanbul’daki Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan’ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0’lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türkiye’nin 21 Mayıs 2014’te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova’nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.     

2019’daki dokuzuncu maç     

Ay-yıldızlı ekip, Arnavutluk karşılaşması ile 2019 yılındaki dokuzuncu maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 8 maçta 7 galibiyet alırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 18 gol atarken, kalesinde yalnızca 3 gole izin verdi. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk’u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir’de Moldova’yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya’da oynadığı özel maçlarda Yunanistan’ı 2-1, Özbekistan’ı da 2-0’la geçti.     

Milli takım, Konya’da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 yendi. Milliler, gruptaki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İzlanda’ya 2-1 kaybederken, beşinci maçında sahasında Andorra’yı 1-0, altıncı karşılaşmasında da deplasmanda Moldova’yı 4-0 yendi.     

Şenol Güneş yönetimindeki 59. karşılaşma     

A Milli Futbol Takımı’nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 59. maçına Arnavutluk mücadelesiyle çıkacak. Şenol Güneş yönetiminde 58 maçta milliler, 30 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 90 gol atarken, kalesinde 53 gole engel olamadı. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 40 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 25’ini kazanırken, 8’ini yitirdi, 7’sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 75 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.

Türkiye ile Arnavutluk 12. randevuda

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu yedinci maçında yarın karşılaşacağı Arnavutluk ile 12. kez karşı karşıya gelecek.     Türk Milli Takımı, şimdiye dek Arnavutluk ile 11 maç yaparken, bunlardan 5’ini kazandı, 4’ünden yenilgiyle ayrıldı, 2 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.  Arnavutluk ile 7 resmi, 4 de özel müsabaka oynayan ay-yıldızlı ekip, 6’sı Türkiye’de, 5’i de deplasmanda yaptığı toplam 11 maçta 12 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü. İki takım arasında son olarak 22 Mart 2019’da Arnavutluk’ta oynanan grubun ilk maçını Türkiye 2-0 kazanmıştı.     

Türkiye’de 7. maç     

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ile sahasında 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta takımlar üçer galibiyet aldı. Bu maçlarda milli takım 8 gol bulurken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.     Türkiye, Arnavutluk ile İstanbul’da 14 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 26 Mart 2005’te İnönü Stadı’nda oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçını Türkiye, 2-0 kazanmıştı.     

İlk maç 1970’te     

Türkiye ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez 1970’te karşı karşıya geldi.     İstanbul’daki oynanan ilk maç için takımlar 13 Aralık 1970’te sahaya çıktı. İnönü Stadı’ndaki Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını milli takım Metin Kurt ve Cemil Turan’ın golleriyle 2-1 kazandı.     

Türkiye Arnavutluk maçları     

Türkiye ile Arnavutluk arasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Tarih    Yer     Organizasyon    Sonuç

22.03.2019  İşkodra   Avr.Şam.Ele.Gru.  2-0

13.11.2017  Antalya   Özel        2-3

12.10.2005  Tiran    Dün.Kup.Ele.Gru.  1-0

26.03.2005  İstanbul  Dün.Kup.Ele.Gru.  2-0

25.04.2001  Gaziantep  Özel        0-2

21.01.1998  Antalya   Özel        1-4

28.03.1985  Tiran    Özel        0-0

11.05.1983  Tiran    Avr.Şam.Ele.Gru.  1-1

27.10.1982  İzmir    Avr.Şam.Ele.Gru.  1-0

14.11.1971  Tiran    Avr.Şam.Ele.Gru.  0-3

13.12.1970  İstanbul  Avr.Şam.Ele.Gru.  2-1

Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 00:34
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