Milli maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Türkiye Moldova EURO 2020 eleme maçı A Milli Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası mücadelesi bugün oynanacak Moldova maçı ile devam edecek. Grupta İzlanda ve Fransa ile birlikte 12 puanla liderlik koltuğunu paylaşan Türkiye, Moldova karşısında 3 puan alması halinde gruptan çıkma yolunda avantajı elinde tutacak. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta? Türkiye Moldova maçı hangi kanalda? İşte milli maça ilişkin detaylar...

A Milli Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası mücadelesi bugün oynanacak Moldova maçı ile devam edecek. Grupta İzlanda ve Fransa ile birlikte 12 puanla liderlik koltuğunu paylaşan Türkiye, Moldova karşısında 3 puan alması halinde gruptan çıkma yolunda avantajı elinde tutacak. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta? Türkiye Moldova maçı hangi kanalda? İşte milli maça ilişkin detaylar... Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 10 Eylül Salı günü Moldova'nın Başkenti Kişinev'de Zimbru Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. EURO 2020 H Grubu puan durumu 1. Fransa 12 puan 2. TÜRKİYE 12 puan 3. İzlanda 12 puan 4. Arnavuluk 6 puan 5. Moldova 3 puan 6. Andorra 0 puan A Milli Takım kadrosu Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre ) Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan) Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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