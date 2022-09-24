Uluslar Ligi’nde 6.hafta maçları 25 Eylül Pazar günü başlayacak. Futbolseverler ise milli takımımızın, Faroe Adaları ile oynayacağı maçın hangi gün hangi kanaldan yayımlanacağını araştırıyor.

Milli maç ne zaman hangi kanalda? Faroe Adaları-Türkiye maçı saat kaçta başlayacak?

Uluslar Ligi gruplarında son maçlar 25-27 Eylül tarihlerinde tamamlanacak. A Milli Takım grubun son maçında Faroe Adaları'na konuk olacak.

Başkent Torshavn'daki Torsvollur Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Ukrayna Futbol Federasyonundan Serhiy Boiko düdük çalacak. Boiko'nun yardımcılıklarını Dmytro Zaporozhenko ve Sergii Prystupa yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Anatoliy Abdula olacak.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci hafta maçında sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, son maçlar öncesinde grubu lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi.

Ay-yıldızlı ekipte cezalı Cengiz Ünder ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Enes Ünal bu mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yerine aday kadroya davet edilen Umut Bozok, Ravil Tagir, Cenk Özkaçar ve Berkay Özcan ise teknik direktör Stefan Kuntz'tan forma şansı bekleyecek.

Grupta sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 ve sahasında Litvanya'yı 2-0 yenen ay-yıldızlı ekip, son maçında İstanbul'da Lüksemburg ile 3-3 berabere kalıp, gruptaki ilk puan kaybını yaşadı. Milliler, bu puan kaybına rağmen son maçlar öncesi grubunu 13 puanla lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi.

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Faroe Adaları ise 5 puanla 3. sırada yer alıyor. Gruptaki diğer maçta ise Lüksemburg, Litvanya'yı konuk edecek.

Aday kadro

Kaleciler: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes)

Savunma: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Ravil Tagir (Westerlo), Kaan Ayhan (Sassuolo), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha-forvet: Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Serdar Gürler, Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Umut Bozok (Trabzonspor), Halil Dervişoğlu (Burnley)