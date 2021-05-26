A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçına çıkacak. Milliler, ilk hazırlık maçını kardeş ülke olan Azerbaycan milli takımıyla yapacak. 27 Mayıs tarihi yani yarın yapılacak olan müsabaka,Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda olacak. Peki, Milli maç hangi kanalda yayımlanacak? Türkiye Azerbaycan maçı saat kaçta?

Milli maç hangi kanalda yayımlanacak?

Türkiye Azerbaycan karşılaşması, Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak. Söz konusu karşılaşma saat 20.00’da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

A Milliler ikinci hazırlık maçında kiminle oynayacak?

A Milli takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında 31 Mayıs tarihinde Gine ile Antalya Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Millilerin Antalya kampı 1 Haziran tarihinde tamamlanacak. Daha sonra A Milli Takımımız 2 Haziran tarihinden itibaren hazırlıklarına Almanya’da devam edecek.