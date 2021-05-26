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Spor Milli maç hangi kanalda yayımlanacak? Türkiye Azerbaycan maçı saat kaçta?
Spor

Milli maç hangi kanalda yayımlanacak? Türkiye Azerbaycan maçı saat kaçta?

A Milli Takım, EURO 2020 öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi ilk hazırlık maçına çıkacak olan Türkiye, Azerbaycan ile karşılaşacak. Söz konusu karşılaşma öncesi futbolseverler, milli maçın hangi kanalda yayımlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Milli maç hangi kanalda yayımlanacak? Türkiye Azerbaycan maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-05-26 23:06:00 -
Milli maç hangi kanalda yayımlanacak? Türkiye Azerbaycan maçı saat kaçta?

A Milli Takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçına çıkacak. Milliler, ilk hazırlık maçını kardeş ülke olan Azerbaycan milli takımıyla yapacak. 27 Mayıs tarihi yani yarın yapılacak olan müsabaka,Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda olacak. Peki, Milli maç hangi kanalda yayımlanacak? Türkiye Azerbaycan maçı saat kaçta?

Milli maç hangi kanalda yayımlanacak?

Türkiye Azerbaycan karşılaşması, Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak. Söz konusu karşılaşma saat 20.00’da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

A Milliler ikinci hazırlık maçında kiminle oynayacak?

A Milli takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında 31 Mayıs tarihinde Gine ile Antalya Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Millilerin Antalya kampı 1 Haziran tarihinde tamamlanacak. Daha sonra A Milli Takımımız 2 Haziran tarihinden itibaren hazırlıklarına Almanya’da devam edecek.

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