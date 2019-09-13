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Milli maç diplomatik krize döndü! İki ülke arasında ‘yuhalama’ polemiği

Macaristan ile Slovakya milli takımları arasında oynanan maç, iki ülke arasında diplomatik krize dönüştü. Slovakya Dışişleri Bakanlığı, maçta yaşanan olaylar sonrasında Macaristan'ın Bratislava Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto buna tepki gösterdi.

13 Eylül 2019 Cuma 14:37
Milli maç diplomatik krize döndü! İki ülke arasında ‘yuhalama’ polemiği

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan kamu televizyonu M1'e yaptığı açıklamada, 9 Eylül'de Budapeşte'de iki ülke milli takımları arasında oynanan maçı Slovakya Ulusal Meclis Başkanı Andrej Danko ile birlikte izlediğini ve Danko'nun maç sonrası iki ülke arasındaki iş birliğini övdüğünü söyledi.

"Slovakya'nın tepkisi abartılı"

Orta Avrupa ülkeleri arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesi için Slovakya Dışişleri Bakanlığı bürokratlarının da siyasi liderleri gibi çalışması gerektiğini savunan Szijjarto, ''Slovakya diplomasinin tepkisi abartılı ve aşırı duygusal'' dedi.

Sportmenlik ve rakibe saygının kendisi için önemli olduğunu da kaydeden Szijjarto, ''Eğer ben her bir spor müsabakası sonrası Slovak taraftarların Macarlara, Macar sporculara ve Macar ulusuna saygısızlık yapmasından dolayı Slovakya'nın Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracak olsam o zaman Slovak Büyükelçi sürekli Dışişleri Bakanlığında olurdu'' diye konuştu.

Neler yaşandı?

Slovakya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası Eleme maçları kapsamında pazartesi günü Budapeşte'de Macaristan ile Slovakya arasında oynanan maçta, Macar taraftarların Slovakya karşıtı slogan atması ve yuhalaması dolayısıyla Macaristan'ın Bratislava Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtmişti.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:37
  1. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
  2. Macaristan
  3. Budapeşte
  4. Slovakya Dışişleri Bakanlığı
  5. Slovakya
  6. Avrupa Şampiyonası Eleme maçları
  7. EURO 2020

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  • ÖzerÖzer13 dk önce
    adam haklı dağılalım sessizce.

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