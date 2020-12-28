  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli kürekçiler Muğla'da kampa girecek
Spor

Milli kürekçiler Muğla'da kampa girecek

Yeniakit Publisher
2020-12-28 20:02:09 -
Milli kürekçiler Muğla'da kampa girecek

ANKARA (AA) - Kürek Milli Takımı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kamp yapacak.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5-24 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek kampa 25 sporcu katılacak.

Hazırlık kampı kadrosuna davet edilen milli kürekçiler ise şöyle:

Onat Kazaklı, Bayram Sönmez, Denizhan Aydın, Fatih Ünsal, Mert Kaan Kartal, Şefik Çakmak, Enes Gök, Selahattin Gürsoy, Gökhan Güven, Hamza Mert Avunduk, Aydın İnanç Şahin, Kaan Yılmaz Aydın, Samet Kaban, Elis Özbay, Didem Sürer, Petek Hepsağ, Nigar Hatun Demiroğlu, Ebru Akınal, Oğuzhan Erdem, Evren Mustafa Acar, Ali Ardıl İlgün, Enver Erman, Eren Efe Kara, Deniznur Serra Baykara, Ayşe Cemre Can.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan flaş Gelecek ve DEVA Partisi talimatı!
Siyaset

Erdoğan'dan flaş Gelecek ve DEVA Partisi talimatı!

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilata dikkat çeken uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. Kimsenin ötekileştirilmemesini i..
Uyanış Büyük Selçuklu etkisi yapacak! Hay Sultan dizisine sürpriz transfer
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu etkisi yapacak! Hay Sultan dizisine sürpriz transfer

TRT'de yakın zamanda ekranlara gelmesi beklenen Hay Sultan dizisine oyuncu Melisa Aslı Pamuk katıldı.
Korkutan artış! Geri dönüşümde alevler gittikçe yükseliyor
Gündem

Korkutan artış! Geri dönüşümde alevler gittikçe yükseliyor

Son dönemde Avrupa’dan Türkiye’ye gönderilen atıklar rekor bir düzeyde artış kaydederken, geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangınların artma..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay