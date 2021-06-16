Milli KTJ-3200 Tubojet Motoru için geri sayım başladı

Yerli ve milli imkanlarla KALE ArGe tarafından geliştirilen ve SOM, SOM-J ile ATMACA gibi milli füze platformlarına güç vermesi planlanan KTJ-3200 Turbojet Motoru, seri üretim aşamasına geçti. Edindiğim bilgiye göre; KALE ArGe tarafından geliştirilen KTJ-3200’ün, kabul testi faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Halihazırda proje kapsamında seri üretim anlaşmasının imzalanmasına yönelik faaliyetler devam ediyor.

Seri üretim faaliyetlerine ilave olarak KTJ-3200’ün, SOM Seyir Füzesi’ne entegrasyonuna yönelik çalışmalar da bir yandan devam ediyor. KTJ-3200, kısa süre önce SOM Seyir Füzesi ile bir araya getirildi ve birtakım fiziki uygunluk testleri gerçekleştirildi. KTJ-3200 Turbojet Motoru’nun seri üretimine yönelik anlaşmanın bu yıl imzalanması durumunda, SOM Seyir Füzesi ile icra edilecek atışlı testler de bu yılın sonunda veyahut 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek.

KTJ-3200 Turbojet Motoru, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan "Turbojet Motorların Geliştirilmesi Projesi" kapsamında geliştirildi. KALE ArGe tarafından 2013 yılında geliştirime faaliyetlerine başlanan KTJ-3200, halihazırda SOM, SOM-J ve ATMACA füzelerinde kullanılan ve Fransa’dan tedarik edilen TR-40 turbojet motorunun yerini alacak.

Proje kapsamında elde edilen tecrübe, daha büyük veyahut küçük çaplı motorların geliştirilmesi için de kullanılabilecek. Edinilen bilgiye göre; geliştirilen motor, bazı modifikasyonlar ile hedef uçak gibi platformlara da entegre edilebilecek.

SOM Seyir Füzesi

TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen ve Roketsan tarafından seri üretimi gerçekleştirilen SOM, Türkiye’nin ilk milli havadan atılan seyir füzesi (ALCM)’dir. Azami 250+ kilometre menzili bulunan SOM Seyir Füzesi, düşük radar kesit alanı ve hassas vuruş yeteneğine sahiptir.

SOM-J Seyir Füzesi

Roketsan ana yükleniciliğinde geliştirilen SOM-J, SOM Füzesi’ne göre daha düşük silüete sahiptir. Stealth savaş uçaklarında bulunan dahili silah istasyonlarına uyumlu yapıda olan SOM-J, azami 275+ kilometre menzile sahiptir.

ATMACA Gemisavar Füzesi

Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi, Türkiye’nin ilk milli gemisavar füzesidir. Azami 222+ kilometre menzili bulunan ATMACA Füzesi, aktif radar arayıcı başlığa sahiptir. ATMACA, sea-skimming gibi birçok gelişmiş özelliğe sahiptir.

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