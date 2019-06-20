Milli karateciler Tokyo 2020 için Kanada’da puan arayacak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan Karate 1 A Serisi’nde sezonun üçüncü etabı, 21-23 Haziran tarihlerinde Kanada’nın Montreal kentinde yapılacak.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan Karate 1 A Serisi’nde sezonun üçüncü etabı, 21-23 Haziran tarihlerinde Kanada’nın Montreal kentinde yapılacak.

Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) en yoğun katılımlı organizasyonları arasında yer alan Karate 1 A Serisi’nde heyecan Türkiye’den Kanada’ya taşındı. Dünya karatesinin yıldız isimleri, rekor katılımla gerçekleşen İstanbul etabının ardından A Serisi’nde sezonun üçüncü etabında bu kez Montreal’de tatamiye çıkacak.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren organizasyonlar arasında yer alan turnuva, 21-23 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

79 ülkeden 760 karatecinin kayıt yaptırdığı müsabakalarda Karate Milli Takımı, 12 erkek ve 7 kadın sporcuyla mücadele verecek. Organizasyonda kata ve kumite olmak üzere 12 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak.

Türkiye’yi temsil edecek milli karateciler şöyle:



KADINLAR

Ferdi Kata: Dilara Eltemur

Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55kg: Tuba Yakan

Kumite 61kg: Merve Çoban

Kumite 68kg: Eda Eltemur

Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu, Yıldız Aras



ERKEKLER

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Kumite 60kg: Aykut Kaya, Eray Şamdan

Kumite 67kg: Burak Uygur, Muratcan Deniz, Ömer Abdurrahim Özer

Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut

Kumite 84kg: Uğur Aktaş

Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu

Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

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