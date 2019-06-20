Milli karateciler Tokyo 2020 için Kanada’da puan arayacak
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan Karate 1 A Serisi’nde sezonun üçüncü etabı, 21-23 Haziran tarihlerinde Kanada’nın Montreal kentinde yapılacak.20 Haziran 2019 Perşembe 14:14
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan Karate 1 A Serisi’nde sezonun üçüncü etabı, 21-23 Haziran tarihlerinde Kanada’nın Montreal kentinde yapılacak.
Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) en yoğun katılımlı organizasyonları arasında yer alan Karate 1 A Serisi’nde heyecan Türkiye’den Kanada’ya taşındı. Dünya karatesinin yıldız isimleri, rekor katılımla gerçekleşen İstanbul etabının ardından A Serisi’nde sezonun üçüncü etabında bu kez Montreal’de tatamiye çıkacak.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren organizasyonlar arasında yer alan turnuva, 21-23 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
79 ülkeden 760 karatecinin kayıt yaptırdığı müsabakalarda Karate Milli Takımı, 12 erkek ve 7 kadın sporcuyla mücadele verecek. Organizasyonda kata ve kumite olmak üzere 12 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak.
Türkiye’yi temsil edecek milli karateciler şöyle:
KADINLAR
Ferdi Kata: Dilara Eltemur
Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55kg: Tuba Yakan
Kumite 61kg: Merve Çoban
Kumite 68kg: Eda Eltemur
Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu, Yıldız Aras
ERKEKLER
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kumite 60kg: Aykut Kaya, Eray Şamdan
Kumite 67kg: Burak Uygur, Muratcan Deniz, Ömer Abdurrahim Özer
Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut
Kumite 84kg: Uğur Aktaş
Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu
Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
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