Milli karateci Merve Çoban İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da
İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, milli karateci Merve Çoban ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, turuncu-lacivertlilerin altyapısından yetişen 27 yaşındaki sporcunun imza törenine kulüp başkanı Fatih Keleş ile genel sekreter Erdem Aslanoğlu'nun katıldığı belirtildi.
2019'da İspanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Merve Çoban, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek.