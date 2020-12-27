Milli judocu Muhammed Mustafa Koç'un hedefi şampiyonluklar

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Milli judocu Muhammed Mustafa Koç, 2021'de düzenlenecek şampiyonalarda altın madalya kazanarak başarılarını taçlandırmak istiyor.

Geçen ay Hırvatistan'da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan, ümitlerde dünya, 23 yaş altında Avrupa üçüncülüğü bulunan, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nde şampiyonluk yaşayan 20 yaşındaki Muhammed Mustafa Koç, çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'daki milli takım kampına katılacak genç sporcu, gelecek yıl düzenlenecek şampiyonalarda kürsünün en üst basamağına çıkmayı amaçlıyor.

Muhammed Mustafa Koç, AA muhabirine, bronz madalya koleksiyonuna artık altın madalyalar eklemek istediğini söyledi.

Türkiye'ye güzel dereceler kazandırmak için çalıştığını anlatan Muhammed Mustafa Koç, "Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldum. Bu şampiyona öncesi 3-4 ay kamptaydım. Salgın tedbirleri kapsamında bizim için yoğun bir kamp temposu oldu. Elimizden gelenin fazlasını yaparak hazırlanmaya çalıştım ve bronz madalya kazandım. Takım olarak da güzel sonuçlar aldık." değerlendirmesinde bulundu.





- Salgın tedbirlerine uyarak çalışıyor





Muhammed Mustafa Koç, çalışmalarının karşılığını kazandığı madalyalarla aldığını vurgulayarak, "2021'de olimpiyat öncesi puan maçları olacak. Daha sonra Büyükler Avrupa Şampiyonası, Grand Slam ve Gençler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. Kısa bir aradan sonra yoğun bir şekilde 2021 için hazırlıklarımıza başlayacağız. Hedefim her zaman altın madalya. Hiçbir zaman bronz veya gümüş madalyayla yetinmiş değilim. 2021'de hedefim şampiyonalarda altın madalyayı almak ve İstiklal Marşı'mızı dinletmek." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde eskisi kadar olmasa da antrenmanlar yaparak formunu koruduğu için mutlu olduğunu aktaran milli sporcu, tedbirlere uyarak çalıştığını ifade etti.

Muhammed Mustafa Koç, Türkiye'nin judoda adından söz ettiren bir ülke olduğunun altını çizerek, "Aldığımız dereceler ve madalyalar Türkiye'nin judoda önemli bir konuma geldiğini gösteriyor. Daha önce farklı ülkelerin takımları, Türkiye'de kamp yapmak istemiyordu. Bugün baktığımızda sürekli farklı ülkelerin takımları bizimle antrenman, kamp yapmak istiyor. Bu da bizim ülke olarak gücümüzü, bu arenada var olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.

