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Aktüel Milli judocu Muhammed Mustafa Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Milli judocu Muhammed Mustafa Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 11:51:02 -
Milli judocu Muhammed Mustafa Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Milli judocu Muhammed Mustafa Koç, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ümitler Dünya Şampiyonası, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda üçüncülükleri bulunan Koç, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Koç, yaşam kategorisindeki Muhammed Said'in çektiği "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafına oy verirken, "spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", "haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli fotoğrafını oyladı.

Oylamanın ardından fotoğraflar hakkında değerlendirmede bulunan Koç, fotoğrafların birbirinden anlamlı ve etkileyici olduğunu belirterek, bu anları ölümsüzleştiren AA çalışanlarını tebrik etti.

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